Adam Hlousek ist der vierte und bislang prominenteste Neuzugang beim 1. FC Kaiserslautern. Der Linksverteidiger wird für ein Jahr mit anschließender Kaufoption vom tschechischen Erstligisten Viktoria Pilsen ausgeliehen. Auf dem Betzenberg ist der 31-Jährige kein Unbekannter.

Der ehemalige tschechische Nationalspieler lief bereits in der Rückrunde der Saison 2010/11 für Kaiserslautern auf. Damals schoss der Verteidiger in 13 Partien ein Tor. Jetzt soll er nach seiner Rückkehr die linke Seite des Drittligisten verstärken. "Mit Adam Hlousek verpflichten wir einen gestandenen, physisch starken, international erfahrenen Spieler. Adam kennt den deutschen Fußball und wird mit seiner Erfahrung Verantwortung in unserer Mannschaft übernehmen", sagt Sportdirektor Boris Notzon zum Transfer.

Imago Quelle: Imago

Aufstieg ist das Ziel

Sein Ziel mit dem Verein formuliert der Linksfuß klarer als Trainer Schommers: Er will mit der Mannschaft den Aufstieg in die 2. Liga anpeilen. "Ich freue mich, dass ich hier bin. Als ich das erste Mal wieder auf den Betze gefahren bin, habe ich eine Gänsehaut bekommen", wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

Als sein vorheriger Verein ihm die Freigabe zum Wechsel gab, sei seine erste Idee der FCK gewesen. "Ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, dass ich mein Herz hier habe", sagt Hlousek im SWR Sport-Interview. Was erwartet er von seinem Team und der dritten Liga?

Abstieg mit dem VfB Stuttgart

Hlousek bringt mit 81 Spielen viel Bundesligaerfahrung mit: Nach seiner ersten Saison bei den Roten Teufeln wurde er Stammspieler in Nürnberg, bis er sich 2012 einen Kreuzbandriss zuzog. 2014 wechselte er nach Stuttgart, stieg 2016 mit den Schwaben in die 2. Liga ab.

Durchbruch in Polen

Der Wechsel 2016 zu Legia Warschau in die erste polnische Liga war dann sein Durchbruch. Hlousek wurde mehrfacher polnischer Meister und Pokalsieger und 2018 zum schnellsten Spieler der Liga gekürt. Außerdem spielte der Tscheche dort international bei Qualifikationen für die Champions- und Europa League.

Vergangene Saison lief er für den Erstligisten Viktoria Pilsen in 22 Partien auf, ehe Hlousek nach einem Trainerwechsel in der Winterpause seinen Stammplatz verlor. Jetzt also nach neun Jahren die Rückkehr zum FCK, von der sich Trainer Boris Schommers vor allem mehr Variabilität erhofft:

Seine ersten Einsatzminuten könnte Adam Hlousek am Samstag bekommen. Da steht das Verbandspokal-Halbfinale gegen Morlautern auf dem Spielplan. Anpfiff ist um 16 Uhr.