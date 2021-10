Der 1. FC Kaiserslautern ist mit vier Siegen in Serie die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga. Und es gibt auch einen "Torhüter der Stunde": FCK-Keeper Matheo Raab. In SWR Sport in Rheinland-Pfalz sprach der 22-Jährige über den Aufschwung seines Teams und seine persönliche Zukunft.

Gerry Ehrmann, Tim Wiese, Ronnie Hellström oder auch Andreas Reinke. Torhüter-Legenden des 1. FC Kaiserslautern, die eines eint: Sie alle blieben nicht so lange in Ligaspielen für die Roten Teufel ohne Gegentor wie Matheo Raab, der aktuelle FCK-Keeper. Mit dem 3:0 gegen den SC Freiburg II kassierte Raab nun schon seit 533 Minuten keinen Gegentreffer mehr. Der Aufschwung der Roten Teufel mit 13 Punkten und 13:0-Toren aus fünf Spielen ist auch ein Verdienst des Torhüters. "Wir sind eiskalt, das macht's dann irgendwo aus" Für Raab ist der Aufschwung vor allem eine Leistung der gesamten Mannschaft. "Wir haben eine super Einstellung momentan, wir schmeißen uns in jeden Ball, verteidigen gut und wir machen die Dinger vorne. Das hat uns zu Beginn der Saison gefehlt", sagte der 22-Jährige in SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Das Selbstvertrauen der Mannschaft wachse von Spiel zu Spiel, so Raab weiter: "Wir sind eiskalt, das macht's dann irgendwo aus. Wenn wir dann mal in Führung gehen, dann wird’s ganz eklig gegen uns." "Ich genieße momentan wirklich jede Sekunde" Raab ist seit diesem Sommer die Nummer eins der Pfälzer. Er verdrängte den letztjährigen Stammkeeper Avdo Spahic auf die Bank - und kostet jetzt die neue Rolle als Stammtorhüter voll aus. "Ich genieße momentan wirklich jede Sekunde, die ich auf dem Platz stehe und versuche, meine Leistung abzurufen." Raab bestätigt Vertragsgespräche Der Vertrag des gebürtigen Hessen läuft noch bis zum 30. Juni des nächsten Jahres. Eine längerfristige Zukunft beim FCK kann sich Raab gut vorstellen. "Ich fühle mich hier sehr wohl", sagte er im Gespräch mit Moderatorin Lea Wagner, hielt sich aber zunächst bedeckt: "Was in der Zukunft passiert, das wird sich zeigen." Auf Nachfrage bestätigte er dann aber, dass bereits Vertragsgespräche staffinden. "Ja, die gibt es", so Raab. Wie lange es bis zu einer Entscheidung dauern werde, sei noch offen. Das seien Themen für den Verein und seinen Berater. Wenn der junge Keeper seinen Rekord in den nächsten Wochen weiter ausbaut, dürften die Gespräche vermutlich schnell an Fahrt aufnehmen.