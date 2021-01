Der nächste Schuss muss sitzen: Markus Merk, Beiratsvorsitzende beim 1. FC Kaiserslautern, hat in der Sendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz angekündigt, dass die Roten Teufel ihren neuen Trainer zeitnah präsentieren wollen, wahrscheinlich bereits zu Wochenbeginn. Nach der 0:1 Heimpleite gegen Wehen Wiesbaden war der bisherige Coach Jeff Saibene beurlaubt worden.

Der 1. FC Kaiserslautern steht in der 3. Liga am Abgrund. Erst drei Siege in 22 Spielen, im Jahr 2021 noch gänzlich ohne Erfolg. Nach der 0:1-Heimpleite gegen Wehen Wiesbaden zogen die FCK-Bosse die Reißleine und beurlaubten Trainer Jeff Saibene.

"Ihn freizustellen, das war eine unfassbar schwierige Entscheidung für uns alle, aber sportlich notwendig", erklärte Merk im Gespräch mit Moderatorin Lea Wagner. Gleichzeitig sagte der frühere Schiedsrichter, dass man bei den Pfälzern auf ein solches Szenario vorbereitet sei: "Das kann ich bestätigen - und natürlich sind wir auch sehr weit. Deshalb bin ich mit meinem Team und meinen Gremien fokussiert, aber trotzdem entspannt."

Merk: "Unfassbar viele Gespräche"

Für die zeitnahe Präsentation eines neuen Chefcoachs ist Merk optimistisch. "Ich hoffe und wünsche mir, dass wir bereits am Montag einen neuen Cheftrainer vorstellen werden, kann es aber nicht versprechen." Die Vorarbeit jedenfalls sei geleistet. "Der Beirat und unser Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt, wir haben uns seit Wochen darum gekümmert und wir haben unfassbar viele Gespräche geführt", sagte er.

Merk: "Boris Notzon in Trainersuche nicht involviert"

Pikant: Sportdirektor Boris Notzon, dem viele eine verfehlte Kaderplanung vorwerfen, wird in die Suche nach einem neuen Trainer nicht mehr eingebunden sein. "Nein, Boris ist in diesen Prozess nicht involviert", bestätigte Merk und holte dann aus: "Wir werden die sportliche Kompetenz und Verantwortung weiter neu ausrichten, wir werden die sportliche Schiene neu positionieren."

Anschließend konkretisierte Merk: "Mein persönliches Ziel ist es, dass wir in den nächsten zehn Tagen auch einen neuen sportlichen Verantwortlichen präsentieren." Dies sei auch das Ergebnis einer umfassenden Analyse gewesen. "Wir haben uns im Dezember angeschaut, was in diesem Verein gut läuft, was weniger gut. Und da gibt es unfassbar viele Dinge, die nicht gesehen werden", sagte Merk.

Umfassende Analyse

Was das konkret für Notzon bedeutet, ließ er offen: "Auch eine Person wie Boris Notzon hat unfassbar viele Kompetenzen., die wir wertschätzen. Wir werden uns zusammensetzen und versuchen, die positiven Kompetenzen mit neuen Strukturen zu verbinden. Denn es geht nur darum, den FCK positiv in die Zukunft zu führen. Daran arbeiten wir - und wir wissen, was alles fehlt. Trotzdem werden wir versuchen, das bisher positive zu integrieren.

Dabei, so bekräftigte Merk am Ende des Gesprächs, gehe es nur um den Klub und den weiteren Weg des viermaligen deutschen Meisters. "Namen spielen dabei keine Rolle. Darum geht es nicht. Auch nicht um Freistellungen. Sondern um die Zukunft des FCK."

Worst-Case-Szenario Regionalliga

Und die ist in akuter Gefahr - schließlich droht den Roten Teufeln der erstmalige Sturz in die viertklassige Regionalliga. Ein Horror-Szenario, bei dem die Lichter auf dem Betzenberg wahrscheinlich endgültig ausgehen würden. Doch soweit ist es noch nicht - auch Merk zeigte sich kämpferisch. "Die Frage kann man sich stellen, aber dann, wenn sie spruchreif ist. Was wäre das für ein Bild für unsere Fans und unsere Mitglieder, wenn wir uns jetzt in diesen schweren Stunden, wo wir andere Entscheidungen zu treffen haben, über dieses Thema auslassen würden", sagte der frühere Weltschiedsrichter: "Nein, wir haben aktuell vieles zu bewältigen. Wir nehmen diese schwere Aufgabe an und das sind die Entscheidungen, die jetzt anstehen. Und in drei oder vier Monaten, sollte es so kommen, dann können Sie sich gerne mit den Menschen unterhalten, die das dann wieder zu entscheiden haben, aber wir müssen doch jetzt positiv in diesen schweren Tagen in die Zukunft schauen."