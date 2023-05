Ist beim 1. FC Kaiserslautern die Luft raus?

Der FCK steht auf Rang sieben. In der Tabelle geht seit Wochen nicht mehr viel. Die Formkurve des FCK zeigt aber nach unten. Da lässt sich nichts schönreden.

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht, dafür dass es bei uns seit Wochen nicht mehr um das primäre Ziel geht". Diesen Satz hat FCK-Keeper Andreas Luthe schon nach dem Remis in Regensburg gesagt. Diese Partie ist jetzt zehn Tage her, aber dieser Satz hätte genau so gut an fast jedem Spieltag der letzten zehn Wochen fallen können. Der FCK hat als Aufsteiger den Klassenerhalt sicher und damit sein primäres Ziel frühzeitig erreicht.

Negativbilanz in den letzten Wochen

"Wir sind Aufsteiger, wir können es uns nicht erlauben, auch nur ein Prozent weniger zu geben", sagte beispielsweise FCK-Abwehrspieler Robin Bormuth am Tag nach der Niederlage gegen Rostock im SWR-Interview. Die Mannschaft will, aber sie kann nicht mehr. Schaut man aber allein auf die Statistik der letzten Wochen, dann können sie in Kaiserslautern froh sein, dass der Klassenverbleib seit langer Zeit schon feststeht. In den letzten elf Spielen hat der FCK zwei Mal gewonnen (gegen Fürth und den HSV), drei Mal unentschieden gespielt und sechs Mal verloren. In sieben dieser Spiele hat die Mannschaft kein Tor erzielt. Stünde der FCK im Abstiegskampf und man würde eben diese Statistik heranziehen, um nach Gründen zu suchen, dann wäre klar, warum der 1.FC Kaiserslautern unten drin stecken würde.

Die Mannschaft wirkt platt

Schaut man aber allein auf das letzte Jahr des FCK, dann hat man sofort Verständnis, dass das Team von Dirk Schuster nicht mehr Woche für Woche liefert. Die Mannschaft ist völlig nachvollziehbar einfach platt. Der kräftezehrende Aufstiegskampf mit den erfolgreichen, aber anstrengenden Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden. Im Anschluss daran die Aufstiegsfeiern, eine kurze Sommerpause und sofort die Spiele in der zweiten, in der neuen Liga. Die mentale und körperliche Belastung für den Aufstiegs-Kader, das Trainerteam, ja den ganzen Verein war und ist immens groß. Verständlicherweise geht aktuell der ein oder andere auf dem Zahnfleisch, braucht einfach eine Erholungspause.

Kraft sammeln für die Zukunft

Die laufende Saison ist durch. Zwar hat die Mannschaft noch vier Spiele, die sie natürlich noch erfolgreich absolvieren will, das betont der Trainer Dirk Schuster natürlich Woche für Woche in jedem Interview. Sollte das aber nicht wie erhofft klappen, wäre es auch kein Beinbruch. FCK-Sportchef Thomas Hengen weiß seit Wochen, dass er für die zweite Liga planen kann. Hengen weiß auch, dass die Mannschaft verstärkt werden muss, auch um einen Einbruch, wie er aktuell durchgemacht wird, nicht noch einmal erleben zu müssen. denn mittelfristig will Kaiserslautern wieder in die Bundesliga.

Die Fans müssen sich gedulden

FCK-Kapitän Jean Zimmer sprach in der TV-Sendung SWR Sport von fünf Jahren, in denen für ihn ein Aufstieg in die 1. Liga erstrebenswert wäre. Ob die erfolgshungrigen Fans ihrem Verein so lange Zeit geben, sei dahingestellt.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken kippte zuletzt schon wieder so weit, dass beispielsweise FCK-Legende Hans-Peter Briegel auf seinem eigenem Facebook-Account die FCK-Anhänger am Wochenenden nach der Rostock-Niederlage dazu aufgerufen hatte, doch bitte Ruhe zu bewahren. Der Hype rund um den Betzenberg ist immer noch riesig. Dies lässt sich an der Entwicklung der Mitgliederzahlen sehr gut festmachen: Im Dezember 2022 verkündete der FCK, dass die Marke von 23.000 Mitgliedern geknackt sei. Am 18. April 2023, nur knapp vier Monate später sind es schon über 24.000. Diese Entwicklung zeigt, was der Verein den Menschen bedeutet.