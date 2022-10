FCK will den Schwung aus dem HSV-Spiel gegen Regensburg mitnehmen

per Mail teilen

Nach sechs Unentschieden in Serie hofft der 1. FC Kaiserslautern am 12. Spieltag endlich wieder auf einen Dreier. Mit den Fans im Rücken wollen die Pfälzer im Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg den vierten Saisonsieg holen.

Noch immer wird viel über das Spektakel vom vergangenen Samstag Abend gesprochen, über den tollen Auftritt der Roten Teufel beim 1:1 in Hamburg. Der emotionale und engagierte Auftritt beim Tabellenführer war auch auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg noch einmal ein Thema. Hier lobte FCK-Coach Dirk Schuster noch einmal die über 10.000 mitgereisten Fans für ihren akustisch wie auch optisch eindrucksvollen Auftritt.

FCK-Trainer Dirk Schuster freut sich über "Vollgas" im Training

Was seine Jungs angeht, hatte Schuster beim Start in die Trainingswoche zunächst die Befürchtung, der ein oder andere könnte vielleicht etwas die Bodenhaftung verlieren und es, nach zwei freien Tagen, etwas ruhiger angehen lassen. Aber, so Schuster: "Ab Mittwoch haben sie, auch zu meiner Überraschung, Vollgas gegeben. Es war eine Einheit mit hoher Intensität und Konzentration, die mir sehr gut gefallen hat."

"Geil" auf den nächsten Heimsieg

Natürlich weiß auch Dirk Schuster, dass es nach sechs Unentschieden in Serie endlich einmal wieder Zeit wird für einen Dreier. Eine Einschätzung, die er mit seinen Spielern teilt: "Ich glaube, die Jungs sind geil, einmal wieder einen Heimsieg einzufahren. Auch wenn das gegen die Regensburger extrem schwierig werden wird. Sie sind eine gestandene Zweitligamannschaft, haben in den letzten Jahren immer die Klasse gehalten und eine hohe individuelle Qualität." Auf die will das Trainerteam um Dirk Schuster seine Mannschaft optimal einstellen. Natürlich weiß der Chefcoach: "Es wird ein anderes Spiel werden als in Hamburg. Der HSV hatte dominant Ballbesitz, konnte aber wenig damit anfangen.

Regensburg spielt eher zielstrebig und schnell nach vorne", sagt Schuster, der noch an der perfekten Formation bastelt. "Wir werden schauen, was am besten passt. Es ist durchaus möglich, dass wir wieder mit der Viererkette auflaufen."

Keine Stammplatzgarantie

In Hamburg war Kapitän Jean Zimmer der Leidtragende des Systemwechsels. Gut möglich, dass er gegen Regensburg wieder in die Startelf zurückkehrt. "Es darf sich bei uns keiner zu sicher sein, dass er unangefochten Stammspieler ist. Wir haben auch wegen der geringen Verletztenliste viele Spieler hintendran, die mit den Hufen scharren", sagt der Trainer und feuert damit noch einmal den Konkurrenzkampf an.

Die Leiste zwickt bei Philipp Hercher

Neben Ben Zolinski, Muhammed Kiprit und Anas Bakhat, die alle drei ausfallen, läuft es weiterhin auch bei Philipp Hercher nicht rund. Nach wie vor plagt sich der Mittelfeldmann mit Leistenproblemen. Trainer Schuster hofft aber, dass er noch vor der Winterpause wieder eingreifen kann.

Trotz Unentschiedenserie zufrieden

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich Dirk Schuster trotz der mittlerweile insgesamt sieben Unentschieden zufrieden: "Jeden Punkt, den wir mitnehmen, haben wir auf der Habenseite. Bei mir ist das Glas eher halbvoll als halbleer", sagt Schuster, möchte aber nicht zurückschauen, sondern legt den Fokus nach vorne, auf die "schwere Heimaufgabe gegen Jahn Regensburg".