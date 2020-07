Der Trainingsbetrieb auf dem Betzenberg ruht. Dafür wird auf der Geschäftsstelle des FCK im Fritz-Walter-Stadion mit Hochdruck gearbeitet. Derzeit werden die Angebote von zwei Investorengruppen geprüft, die beim FCK einsteigen wollen. Eine Entscheidung könnte sehr schnell fallen.

Nach SWR Informationen hat der Gläubigerausschuss die beiden Investorengruppen für den 20. Juli zur Präsentation ihrer Konzepte eingeladen. Danach könnte es schnell gehen. Als FCK-Retter hat sich ein Unternehmer aus Dubai angeboten, bei dem es sich um Horst Peter Petersen handeln soll. Petersen hat dem FCK eine Frist gesetzt - bis zum 31. Juli muss sein Angebot angenommen werden. Das zweite Angebot kommt von den "regionalen Investoren" um Guiseppe Nardi (Bad Homburg) und Klaus Dienes (Kaiserslautern).

Vergangene Woche hatte der vorläufige Sachwalter Andreas Kleinschmidt, der die Interessen der Gläubiger vertritt bestätigt, dass beide Angebote von einem unabhängigen Gutachter auf "Vergleichbarkeit" geprüft werden. Bereits bei dieser Hauptuntersuchung müssen die interessierten Anbieter ihre Karten auf den Tisch legen. Geprüft wird dabei auch, woher das Geld kommt und ob mögliche Interessenskollisionen bestehen.

Bis zum 1. September soll Insolvenzverfahren eröffnet werden

Die Entscheidung über die Angebote trifft der Gläubigerausschuss. Die Zeit drängt. Auch wenn der DFB die Frist zur Lizensierung der Drittliga Klubs auf den 31. Oktober geschoben hat. Bis zum 1. September soll das Insolvenzverfahren eröffnet werden. Der dann vorliegende Insolvenzplan muss geprüft und den Gläubigern vorgelegt werden. Auch hier greifen gesetzliche Vorgaben.

Nebenbei muss der Spielbetrieb in der 3. Liga gewährleistet sein. Am 18. September beginnt die neue Saison, mit dem 1. FC Kaiserslautern. Die Gläubiger haben bereits signalisiert, dass sie Interesse an der Fortführung des Spielbetriebs haben. Damit verbunden ist der Verzicht auf finanzielle Forderungen, damit ein Neustart funktionieren kann. Klar ist auch, dass sich ein Investor ein gewisses Mitspracherecht erkauft – und Einfluss nehmen möchte. Wer in Aktien investiert, erhofft sich eine hohe Rendite. Wer in einen Fußballverein investiert – auch. Ohne diesen "return on investment" würde die Marktwirtschaft nicht funktionieren.

Viel Kontrolle beim Traditionsklub aus der Pfalz

Das "Weg-Getöse", wie der vorläufige Sachwalter Kleinschmidt die öffentlichen Äußerungen einiger FCK Funktionäre nannte, hat keinen Einfluss auf die Entscheidung – was auch für den Aufsichtsrat der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co KGaA gilt. Bezogen auf das aktuelle Verfahren ist der Aufsichtsrat ohne Funktion. Konkret: Kontrolliert wird der Eigenverwalter (in Person von FCK Geschäftsführer Soeren Oliver Vogt) vom Sachwalter (Andreas Kleinschmidt). Das Amtsgericht Kaiserlautern wiederum kontrolliert den Eigenverwalter und den Sachwalter.

So viel Kontrolle war noch nie beim Traditionsklub aus der Pfalz. So brisant aber war auch die finanzielle Situation noch nie.

