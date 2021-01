Der FCK tritt in der 3. Liga weiter auf der Stelle. Am 19. Spieltag kamen die Lauterer mit dem Startelfdebüt von Jean Zimmer beim SC Verl nur zu einem 1:1-Unentschieden und bleibt im Tabellenkeller.

Auch im zweiten Spiel des Fußballjahres 2021 konnte sich der 1. FC Kaiserslautern keine Luft im Abstiegskampf verschaffen. Die Roten Teufel spielten beim starken Drittliga-Aufsteiger aus Verl über weite Strecken viel zu pomadig und ohne die nötige Durchschlagskraft nach vorne. In der letzten halben Stunde wachten die Pfälzer zwar auf und gingen mit 1:0 in Führung. Aber Verl reichten zehn starke Schlussminuten, um noch auszugleichen.

FCK zu harmlos in der Offensive

FCK-Trainer Jeff Saibene hatte seine Mannschaft auf vier Positionen gegenüber dem 0:0 gegen Viktoria Köln verändert. Neben Carlo Sickinger, Janik Bachmann und Hikmet Ciftci kam auch FCK-Rückkehrer und Hoffnungsträger Jean Zimmer gleich zu seinem ersten Startelf-Einsatz. Der 27-Jährige hatte in der ersten Halbzeit jedoch nur wenig auffällige Szenen. Denn beide Teams neutralisierten sich meist selbst, so dass sich ein weitgehend ereignisarmes Spiel entwickelte. 45 Minuten, in denen sich die Roten Teufel in der Offensive meistens viel zu harmlos präsentierten. Aber auch die Gastgeber aus Verl wagten selten den Weg vor das Tor der Gäste. Folglich ging es ohne Tore in die Halbzeitpause.

Zimmer leitet Führungstreffer durch Pourié ein

In der zweiten Hälfte änderte sich zunächst wenig. Der FCK versuchte sich in den Strafraum der Gastgeber vorzuarbeiten, blieb in seinen Angriffen aber weiterhin nicht konzentriert genug. Möglichkeiten zum schnellen Umschaltspiel und freie Räume in der Verler Defensive konnte der FCK nicht nutzen, Stürmer Marvin Pourié hing häufig in der Luft.

Bis zur 62. Minute: Den ersten konsequent vorgetragenen Angriff in der zweiten Hälfte leitete Jean Zimmer mit einem Pass auf Philipp Hercher ein. Der legte den Ball von der Grundlinie zurück in den Strafraum, wo der freistehende Pourié nur den Fuß zum 1:0 hinhalten musste.

Pourié verschießt Elfmeter, Verl gleich aus

Der Führungstreffer wirkte auf den FCK wie ein Wachmacher. Angetrieben von Zimmer drückten die Roten Teufel auf das zweite Tor. Die große Chance hatte Pouré in der 67. Minute: Nach dem Handspiel eines Verler Spielers im Strafraum entschied Schiedsrichter Patrick Ittrich auf Elfmeter. Pourié scheiterte jedoch an Keeper Robin Brüseke und verpasste die Vorentscheidung.

Das rächte sich in den letzten zehn Minuten. Verl wachte auf, drückte den FCK in die eigene Hälfte und schaffte durch Berkan Taz in der 81. Minute den, unterm Strich verdienten, 1:1-Ausgleich.

Jean Zimmer mit gemischtem Fazit

Jean Zimmer, der in der 85. Minute ausgewechselt wurde, hatte nach dem Spiel gemischte Gefühle. "Es war ein schönes Gefühl, für den Verein, den ich liebe, auf dem Feld zu stehen", resümierte der 27-Jährige. Aber unterm Strich überwiege die Enttäuschung über das Unentschieden. Er sei zurückgekommen, um dem Verein zu helfen, und das habe er auch versucht.