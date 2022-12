Noch während in Katar die Fußball-WM läuft, startet auch der 1. FC Kaiserslautern in die Vorbereitung auf die restliche Zweitliga-Runde. Für das neue Jahr gibt es ein klares Ziel.

Dass der Urlaub für die Spieler des 1.FC Kaiserslautern ein wenig länger ausfällt als geplant, liegt an einem fulminanten Abschluss der Hinrunde. Drei Punkte hatte Dirk Schuster aus den letzten drei Spielen 2022 gefordert. Für jeden weiteren Punkt versprach der Trainer einen freien Tag. Seine Mannschaft holte dann in der Englischen Woche die optimale Ausbeute von neun Punkten und freute sich so über sechs zusätzliche freie Tage.

Gearbeitet wird aber auch zu Hause. So wurden alle Profis mit individuellen Trainingsplänen ausgestattet und sind wieder am Schwitzen.

1. FC Kaiserslautern: Noch gibt es keine Neuverpflichtungen

Am kommenden Sonntag (11.12.2022) startet das offizielle Mannschaftstraining. Einige Spieler sind allerdings schon aktiv auf dem Betzenberg. So absolvierte Terrence Boyd dort einige Einheiten. Er hatte sich am letzten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) eine Bänderverletzung zugezogen die, aber mittlerweile weitgehend auskuriert ist.

Am Freitag (16.12.2022, 13:30 Uhr) gibt es dann gegen den Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden den ersten Härtetest der Winterpause. Nachdem eine Verpflichtung von Mittelfeldspieler Florian Flick aus Schalke nicht zustande kam, geht Trainer Dirk Schuster zunächst ohne Neuzugänge in die Vorbereitung. Am 3.Januar geht es für den Feinschliff ins Trainingslager nach Belek in die Türkei.

Rückrundenstart ist am 28. Januar in Hannover

Im Rahmen des Trainingslagers sind zwei weitere Testspiele geplant. Unter anderem treffen die Pfälzer dort auf 1860 München. Zum Rückrundenstart am Samstag (28.1.2023, 20:30 Uhr) bei Hannover 96 wartet dann gleich zum Auftakt eine schwere Aufgabe. Die Niedersachsen liegen als Fünfter noch einen Platz hinter dem FCK und wollen noch aufsteigen.

Sportlicher Erfolg beschert neuen Mitgliederrekord

Sicher wird die Mannschaft auch bei diesem Auswärtsspiel wieder von vielen Fans unterstützt. Denn die Euphorie rund um den Betzenberg hat nicht nachgelassen. So konnten seit Beginn des Jahres 5.600 neue Mitglieder gewonnen werden. Die Mitgliederzahl erreichte mit 22.516 einen neuen Rekord. Das Motto aber lautet: Mit 23.000 Mitgliedern in das Jahr 2023. Um dies Ziel zu erreichen, hat man ja noch ein paar Tage Zeit.