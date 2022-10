FCK: Wiedersehen mit dem "Bankangestellten" Matheo Raab

Wenn der 1. FC Kaiserslautern zum Zweitliga-Topspiel beim Hamburger SV antritt, kommt es auch zum Wiedersehen mit Matheo Raab. Der Ex-Keeper des FCK wartet beim HSV aber noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz

Im Sommer wechselte Matheo Raab als Nummer 1 aus der Pfalz in den Norden zum Hamburger SV. Beim 1. FC Kaiserslautern war er zuvor die uneingeschränkte Nummer 1 und hatte durch seine starken Leistungen in den beiden Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Roten Teufel. Aktuell aber, gut vier Monate später, wartet der 23-Jährige immer noch auf seinen ersten Zweitligaeinsatz. Auch in der ersten DFB-Pokalrunde, hier gewannen die Hamburger mit 3:1 nach Verlängerung in Bayreuth, setzte HSV-Coach Tim Walter auf seinen Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes.

Raus aus der Komfortzone

Auf die Frage, wie schwer ihm die Rolle als Ersatzkeeper fällt, sagte Matheo Raab vor der Partie gegen seinen Ex-Klub: "Ich habe mich bewusst für den Weg raus aus meiner Komfortzone entschieden, und ich würde es zu hundert Prozent wieder so machen. Ich lerne in Hamburg jeden Tag etwas, ob im Mannschaftstraining, dem Torwarttraining oder im athletischen Bereich. Ich stelle mir nicht die Frage, wie es sein würde, wenn ich nun in Kaiserslautern die Nummer eins wäre. Die Erfahrungen, die ich hier jeden Tag sammeln darf, kann mir niemand nehmen." Wobei man dennoch annehmen kann, dass auch Raab, genauso wie jeder andere ambitionierte Fußballer, gerne so oft und so viel wie möglich spielen möchte. Versüßt werden dürfte, auch das eine unbestätigte Annahme, die derzeitige Rolle als Nummer 2 aber mit einem etwas höheren Entgelt als zuvor beim 1. FC Kaiserslautern.

Einer der FCK-Aufstiegsgaranten: Torhüter Matheo Raab beim Relegationsrückspiel gegen Dynamo Dresden IMAGO Imago/ Lobeca

Vertrag bis 2026

Matheo Raab, der 2017 nach Stationen bei Eintracht Trier und den Sportfreunden Eisbachtal auf den Betzenberg kam, wechselte vom FCK ablösefrei in den Norden. Beim Hamburger SV hat der gebürtige Weilburger einen Vier-Jahres-Vertrag bis Juni 2026 unterschrieben. Die ersten Wochen in der Großstadt waren für ihn nicht ganz so einfach: "Es war für mich persönlich eine große Umstellung. Eineinhalb Stunden nach Hause fahren zu müssen ist etwas anderes als sechs. Dazu der Umzug, neue Stadt, neue Leute, neuer Verein, das Leben im Hotel, bis ich eine Wohnung gefunden hatte. Zudem gibt es sportlich eine andere Spielphilosophie – insgesamt und auch im Torwartspiel. Inzwischen geht vieles leichter von der Hand. Es ist sehr viel angenehmer als am Anfang, ich fühle mich in Hamburg und beim HSV richtig wohl."

Schuster "HSV mit das Beste, was die 2.Liga zu bieten hat"

Raab spielt unumstritten in einem der besten Teams der zweiten Liga. Der HSV ist nach zehn Spielen Tabellenführer und natürlich der Aufstiegskandidat schlechthin. Auch für FCK-Trainer Dirk Schuster, laut dem man über die Favoritenrolle vor diesem Spiel gar nicht groß sprechen müsse. Der Gesamt-Mix beim HSV, von der individuellen Qualität, aber wie sie jetzt auch "miteinander ins Rollen gekommen sind", sei schon absolut mit das Beste, was die 2. Liga zu bieten hat, sagt Schuster. "Ist natürlich für uns eine riesen Aufgabe", so der Trainer weiter, aber "wir freuen uns alle riesig drauf." Er will den HSV mit seiner Mannschaft ärgern und freut sich dabei auch auf die wieder große Unterstützung der FCK-Fans. Auch für sie will sich die Mannschaft teuer verkaufen, eine Überraschung schaffen und nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.

FCK mit der Qual der Wahl

Für die schwere Aufgabe in Hamburg stehen Dirk Schuster 25 gesunde Feldspieler zu Verfügung. Für ihn werde es schwer, die richtige Wahl zu treffen, aber genau diese Situation wolle man ja haben. Vor allem, weil für Schuster dadurch auch die Trainingswoche gut lief. Es sei ein sehr hoher Konkurrenzdruck da, der die Trainingsqualität ansteigen lässt, erklärt er. "Und das brauchen wir auch, um in dieser Liga bestehen zu können."

Im Topspiel ruht die Freundschaft

Auf einer Position konnte sich Schuster schon so gut wie festlegen: Im Tor beim FCK wird nach abgesessener Rotsperre wohl wieder Andreas Luthe stehen. Mit Matheo Raab ist beim Wiedersehen mit seinem Ex-Verein eher erneut auf der Bank zu rechnen. Wie sich der 1. FC Kaiserslautern als Aufsteiger bisher in der 2. Liga präsentiert, beeindruckt den Ex-Keeper. "Es freut mich einfach, dass sie gut in die Saison gestartet sind und den erfolgreichen Weg weitergehen", sagt Raab, der die Spiele des FCK, wenn möglich, immer noch verfolgt. Und ergänzt: "Ich drücke dem FCK die Daumen – nur am Samstag nicht."