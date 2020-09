Winterneuzugang Hikmet Ciftci hat sich beim FCK als Stammspieler etabliert. Das Ziel für die neue Saison: Angriff auf die Aufstiegsplätze. Vor dem Saisonstart hat SWR Sport den 22-Jährigen auf ein schnelles Interview getroffen.

SWR Sport: Hikmet Ciftci, die Saisonvorbereitung läuft, zuvor waren Sie im Urlaub. Konnten Sie dort abschalten und sich erholen?

Hikmet Ciftci: Ich war im Urlaub in der Türkei, in Kappadokien, die Familie besuchen. Es war sehr schön nach einer langen Zeit alle wiederzusehen. Wegen Corona habe ich Kontakte außerhalb der Familie vermieden, das hat sehr gut geklappt. Und die Regeln sind auch sehr streng dort.

Zur Person: Hikmet Ciftci Hikmet Ciftci ist ein deutsch-türkischer Fußballspieler. Er spielt seit Januar 2020 beim 1. FC Kaiserslautern und hat dort einen Vertrag bis 2022. Der Mittelfeldspieler ist türkischer Nachwuchsnationalspieler. Ausgebildet wurde er beim 1. FC Köln.

SWR Sport: Der 1. FC Kaiserslautern war schon im Trainingslager in Herxheim in der Pfalz. Was können Sie noch von dort mitnehmen? Wie war's?

Hikmet Ciftci: Sehr intensiv. Wir sind einen Schritt weiter als in der letzten Woche. Wir haben vieles mitgenommen, vieles trainiert. Und jetzt freuen wir uns, dass es bald endlich losgeht.

SWR Sport: Es war viel los beim 1. FC Kaiserslautern. Die drohende Insolvenz war ein großes Thema. Inwieweit beeinflusst das den sportlichen Bereich?

Hikmet Ciftci: Wir in der Mannschaft haben es ja auch schon nach der Corona-Pause gezeigt, dass wir es ausblenden können, dass diese Dinge den sportlichen Bereich nicht beeinflussen. Dass wir unsere Punkte geholt haben, obwohl so viel Chaos im Verein war. Wir Spieler haben nicht darunter gelitten.

SWR Sport: Der FCK will natürlich möglichst schnell zurück in die 2. Liga. Was macht Sie zuversichtlich, dass dieses große Ziel in diesem Jahr erreicht werden kann?

Hikmet Ciftci: Wir haben, glaube ich, sehr gute Neuzugänge verpflichtet. Wir wollen in dieser Saison auch eine Topmannschaft in dieser Liga sein und werden auch oben angreifen.

SWR Sport: Auch die kommende Saison wird von den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie geprägt sein. Wie erwarten Sie den Saisonbeginn?

Hikmet Ciftci: Also die Gesundheit geht immer vor, zurzeit steigen auch die Corona-Zahlen wieder. Man sollte aufpassen. Und mit den Fans - natürlich tut uns das auch leid auf dem Platz, ohne Fans zu spielen, natürlich fehlen die uns im Stadion. Aber die Gesundheit aller Menschen ist uns wichtiger, als jetzt wieder im vollen Haus zu spielen.