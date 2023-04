FCK-Legende Hans Peter Briegel: "50.000 auf dem Betze - das ist Wahnsinn"

Beim 2:0 Sieg des 1. FC Kaiserslautern gegen den Hamburger SV kam es wieder einmal hoch: das Betze-Feeling. Fast 50.000 Fans haben den Erfolg der Roten Teufel gefeiert. Einer von ihnen: FCK-Legende Hans-Peter Briegel.

Stimmungsvoller kann ein Fußball-Samstagabend kaum sein. Fast 50.000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion beim Zweitligaspiel gegen den Hamburger SV. Die Kulisse beim Duell der beiden Traditionsklubs war erstligareif. Und wenn dann der FCK gegen den aufstiegsambtionierten HSV auch noch souverän gewinnt, dann können die Fans der Roten Teufel definitiv von einem gelungenen Bundesliga-Wochenende sprechen.

"Über 40.000 ist der Wahnsinn"

FCK-Legende Hans-Peter Briegel sitzt aktuell, seit Juni 2022, wieder im Aufsichtsrat des 1.FC Kaiserslautern. Der Europameister von 1980 spürt einen ungeahnten Zusammenhalt der FCK-Familie: "Es kommen regelmäßig über 40.000. Das ist Wahnsinn, so eine Euphorie zu haben. Und das, obwohl es in Anführungszeichen um nichts mehr geht", sagt Briegel im SWR-Interview. "Vor der Runde habe ich vielleicht mit einem Schnitt von 30.000 gerechnet oder so. Aber dass da ein Schnitt von über 40.000 rauskommt, Wahnsinn."

Briegel ist zufrieden mit dem Saisonverlauf

Mit dem Abstieg hatte der FCK die komplette Spielzeit als Aufsteiger nichts zu tun. Platz vier nach der Hinrunde, in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Da kam der ein oder andere FCK-Fan ins Träumen. Briegel ist indes fast schon froh, dass es in diesem Jahr nichts wird mit dem direkten Durchmarsch in die erste Liga: "Ich bin sehr zufrieden, das Ziel waren 40 Punkte. Ich habe sofort gesagt, mit der Mannschaft können wir uns glücklich schätzen. Wenn man 40 Punkte plus fünf, sechs oder sieben Punkte mehr hat, dann ist das toll. Und so ist es auch gekommen", meint Briegel und macht das, was FCK-Coach Dirk Schuster auch regelmäßig tut: er tritt auf die Euphoriebremse.

"Einige haben davon geträumt, in die erste Liga zu gehen, aber mit der Mannschaft, können wir das nicht schaffen. Und wir würden sofort auch wieder runter gehen. Es sei denn, wir verstärken uns. Und dann müssen wir wieder ins Risiko gehen. Es ist schon genau so richtig, wie wie es jetzt läuft"

Lob für Thomas Hengen

Aufsichtsratmitglied Briegel sieht den FCK auf einem guten Weg. Seine Beobachtung: Die Vereinsführung macht einen guten Job. "Thomas Hengen macht das hervorragend. Ich sage das übertrieben jetzt, er ist 24 Stunden jeden Tag für den Verein da." Hengen und Briegel haben ein gutes Verhältnis. "Wir telefonieren öfter auch mal miteinander, er macht wirklich alles für den Verein. Der identifiziert sich über 100 Prozent mit dem FCK", lobt Briegel.