FCK-Trainer Schuster: Nürnberg-Spiel ist "Tradition pur"

Der 1. FC Kaiserslautern reist zum Auswärtsspiel nach Nürnberg. Knapp 5.000 Fans werden die Roten Teufel beim Spiel zweier Traditionsvereine begleiten.

Nach der bitteren Heim-Niederlage gegen Abstiegskandidat FC Hansa Rostock möchte die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster am Sonntag (13:30 Uhr) in Nürnberg unbedingt gewinnen. In den letzten elf Spielen ist das allerdings nur zwei Mal gelungen. Trotz der sicheren Platzierung im Mittelfeld der Tabelle und dem bereits sicheren Klassenerhalt als Aufsteiger möchte die Mannschaft nicht nachlassen.

Nürnberg möchte Sicherheit

Anders als der FCK ist der 1. FC Nürnberg rechnerisch noch nicht ganz sicher in der Tabelle, ein Abstieg könnte noch drohen. Mit 33 Punkten haben die Franken als Tabellendreizehnter vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Für den Club geht es also um ein bisschen mehr als für die Roten Teufel.

Das Team von Coach Dieter Hecking tut sich vor allem bei den Abschlüssen schwer. Nur 26 Treffer konnten die Nürnberger in dieser Saison erzielen.

Tradition pur im Max-Morlock-Stadion

Dirk Schuster freut sich auf die Partie im Max-Morlock-Stadion. "Nürnberg gegen Kaiserslautern – das ist Fußball Tradition pur, Das macht die zweite Liga im Moment aus. Das klingt nach erster Liga, aber das ist Vergangenheit", so Schuster vor dem viertletzten Spiel der Saison.

Verzichten muss der FCK auf den Innenverteidiger Nicolas de Préville, der noch immer an einem Muskelfaserriss laboriert. Schuster ist aber optimistisch, ihn im kommenden Heimspiel gegen Bielefeld wieder einsetzen zu können. Nach überstandenen Verletzungen stehen Kenny Prince Redondo und Verteidiger Kevin Kraus wieder zur Verfügung. Die beiden sind bereits wieder voll ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Tipp Die Dokumentation "Das teuflische Wunder des FCK – ein Aufsteiger wird Deutscher Meister" ist seit dem 29. April 2023 in der ARD Mediathek abrufbar. Der Podcast "Das teuflische Wunder des 1. FC Kaiserslautern" wird am 9. Mai 2023 in der ARD Audiothek veröffentlicht und überall dort, wo es Podcasts gibt.

"Mehr Brutalität vor der Kiste"

Im Heimspiel gegen Rostock konnten sich die Roten Teufel einige gute Chancen herausarbeiten. Was gefehlt hat: Das nötige Quäntchen Glück und laut Trainer Dirk Schuster: "Die letztendliche Brutalität vor der Kiste". Das möchte der Coach mit seinem Team gegen Nürnberg jetzt besser machen und die Torflaute in den den letzten sechs Auswärtsspielen beenden.

Vier Spieltage vor Schluss zeigt sich Dirk Schuster trotzdem zufrieden mit der Entwicklung seiner Mannschaft: "Wir wollen uns spielerisch verbessern, das geht nicht von heute auf Morgen, aber wir sind auf einem guten Weg."

5.000 FCK Fans in Nürnberg

Beim Spiel gegen die Franken kann der FCK wieder auf vollen Fan-Support bauen. Die 5.000 Gäste-Karten sind alle ausverkauft, viele Fans haben sich außerdem mit Tickets in den umliegenden Blöcken eingedeckt.