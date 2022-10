Dank Luthe und Lobinger: FCK jubelt über Punkt beim HSV

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Liga einmal mehr bewiesen, wie schwer er zu schlagen ist. Beim Tabellenführer Hamburger SV holten die Roten Teufel nach Rückstand noch einen Zähler. Nach dem Spiel war die Freude bei den Pfälzern groß.

Nach dem 1:1 (0:1)-Remis beim HSV jubelten die Profis des 1. FC Kaiserslautern zusammen mit den mitgereisten Fans. Zuvor hatten sich die Roten Teufel den Punkt durch eine abermals starke und kämpferische Leistung verdient. Vor 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion hatte zwar der Ex-FCK-Spieler Robert Glatzel (24. Minute) die Heimelf in Führung geschossen, doch die Pfälzer steckten nicht auf. Unmittelbar nachdem FCK-Keeper Andreas Luthe einen Foulelfmeter von Sonny Kittel (81.) gehalten hatte, glich der eingewechselte Lex-Tyger Lobinger (82.) für die Gäste aus. Der erste Treffer für den Sommer-Neuzugang von Fortuna Düsseldorf.

Kaiserslauterns Torwart Andreas Luthe hält den Elfmeterschuß von Hamburgs Sonny Kittel picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Lex-Tyger Lobinger: "Dann war Jubelzeit"

"Mein erstes Profitor - und das vor über 10.000 mitgereisten Anhängern. Das ist ein Gefühl, dass ich nicht so schnell vergessen werde", sagte Lobinger nach der Partie am ARD-Mikrofon. "Ich wollte vor dem Verteidiger am Ball sein und den Ball aufs Tor bringen. Als ich gesehen habe, dass er einschlägt, war Jubelzeit. Da ist eine Last von mir abgefallen, ich bin jetzt einfach glücklich."

Lobingers Treffer sorgte dafür, dass der FCK zum siebten Mal in Serie ungeschlagen blieb. Der Aufsteiger hat in der 2. Liga in elf Spielen überhaupt erst einmal verloren. "Wir sind wieder mal zurückgekommen nach einem Rückstand, das zeichnet uns aus."

"Der Support durch die Fans war sensationell"

Der 23-Jährige, Sohn des früheren Weltklasse-Stabhochspringers Tim Lobinger, bedankte sich nach der Partie auch bei den mitgereisten Anhängern: "Es ist sensationell, was wir für einen Support bekommen. Ob es zu Hause ist oder irgendwo auswärts in der zweiten Liga. Dafür sind wir dankbar. Mit diesen Fans im Rücken - das gibt uns den Push, um nach einem Rückstand zurückzukommen."

Andreas Luthe: "Es war ein verdienter Punkt"

Zufrieden war auch Torhüter Luthe, der den FCK mit dem gehaltenen Strafstoß überhaupt im Spiel gehalten hatte. "Der HSV kann durch den Elfer das Spiel entscheiden, aber ich halte den Ball und im Gegenzug fällt das 1:1. Ab da hatten wir das Momentum, bei den Hamburgern sind die Köpfe dann runtergegangen. Insgesamt ein gutes Auswärtsspiel und ein verdienter Punkt", sagte der Keeper.

Der gehaltene Elfmeter sei auch ein Resultat guter Vorbereitung gewesen: "Ich weiß, dass Sonny Kittel gerne hoch schießt. Aber es kommen ja trotzdem immer noch zwei Ecken in Frage. Ich habe mich zum Glück für die richtige entschieden."

So reichte es am Ende doch noch zum Punktgewinn. Für FCK-Coach Dirk Schuster hochverdient. "Wir sind stolz, dass wir den Zähler geholt haben. Wir haben über 70 Minuten sehr guten Fußball gespielt, nach vorne hatten wir auch die besseren Chancen", sagte der 54-Jährige. "Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war sensationell gut."

Schuster: "Die Mannschaft hat ein ganz großes Herz"

Sein Team habe einmal mehr eine große Resilienz bewiesen, so Schuster weiter: "In der letzten Saison schon ist eine Mannschaft zusammengewachsen, die ein ganz großes Herz hat. Jeder ist bereit, für den anderen einen weiten Weg zu gehen und sich aufzuopfern. Die Mannschaft gibt niemals auf, auch wenn wir mit zwei Toren in Rückstand sind. Die Mannschaft glaubt immer an die Chance und versucht, es gerade zu biegen. Das haben wir erneut gegen einen starken HSV geschafft."

Für den 1. FC Kaiserslautern war es das siebte Remis im elften Saisonspiel. Die Roten Teufel sind in der 2. Liga absolut konkurrenzfähig und auf Kurs Klassenerhalt. Doch nach sechs Unentschieden in Folge darf es nächste Woche im Heimspiel gegen Jahn Regensburg (16. Oktober, 13:30 Uhr) gerne auch mal wieder ein Dreier sein. "Da müssen wir den nächsten Schritt machen", forderte Trainer Schuster, während Lobinger mit einem Lachen meinte: "Jetzt geht es darum, auch mal wieder mehr als einen Punkt zu holen."