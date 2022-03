Freiburg II und FCK trennen sich torlos

Am 31. Spieltag der 3. Liga hat der 1. FC Kaiserslautern beim SC Freiburg II 0:0 gespielt und damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegenlassen.

Nach den Siegen gegen Osnabrück und Havelse ging der FCK mit viel Selbstvertrauen und vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz in die Partie beim SC Freiburg II. Aber auch das Team von Thomas Stamm hatte nach einer Serie von acht Spielen ohne Niederlage keinen Grund, sich zu verstecken.

FCK mit gutem Start gegen SC Freiburg II

Mit 5.000 mitgereisten Fans im Rücken machten die Lauterer bereits nach zwei Minuten ihre Ambitionen im Dreisamstadion deutlich: Mike Wunderlichs Rechtsschuss aus zehn Metern und spitzem Winkel rauschte knapp am linken Pfosten vorbei. Davon ließen sich die Gastgeber nicht beeindrucken und versuchten ebenfalls, schnell nach vorne zu spielen. In der 13. Minute hatte Julius Tauriainen dann die erste Chance für die Freiburger. Aber auch sein Schuss aus rund 18 Metern segelte knapp am Pfosten vorbei. Es entwickelte sich eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen. Die Breisgauer, deren Spiel in der Vorwoche noch wegen einiger Coronafälle beim Gegner aus Halle verschoben werden musste, versuchten es mit langen Bällen. Die verteidigte das Team von Marco Antwerpen allerdings gut.

Freiburg in der ersten Hälfte offensiv stärker

Der FCK-Coach hatte sein Team im Vergleich zum 3:0-Erfolg gegen Havelse am vergangenen Spieltag auf zwei Positionen verändert. Felix Götze und Kenny Prince Redondo rückten für Nicolas Sessa und Daniel Hanslik in die Startelf gegen die heimstarken Freiburger. Die überzeugten in der ersten Hälfte mit viel Ballbesitz und einem Plus an Offensivaktionen. Von den Roten Teufeln kam indes offensiv zu wenig. Auch die sonst so starken Standards blieben ohne Erfolg. So ging es torlos in die Kabine.

Freiburg hält lange gut mit, dann übernimmt FCK die Kontrolle

FCK-Trainer Antwerpen reagierte auf den schwachen Auftritt seines Team und nahm zur Pause bereits die ersten beiden Wechsel vor. Für Felix Götze und Kevin Prince Redondo kamen Daniel Hanslik und Hikmet Ciftci ins Spiel. Sie sollten helfen, das Offensivspiel anzukurbeln. Doch zunächst waren es wieder die Freiburger, die gefährlich nah vors gegnerische Tor kamen. Lars Kehl legte sich den Ball aus rund 25 Metern zurecht und zimmerte ihn Richtung des Kastens. Der Fernschuss flog nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Dann aber schwanden allmählich die Kräfte der Breisgauer und die Gäste aus Kaiserslautern kamen immer besser in die Partie. Nach gut einer Stunde erarbeiteten sie sich eine Chance nach der anderen und übernahmen die Kontrolle über das Spiel. Dann wurde es hitziger. Nach einem eigentlich fairen Einsteigen von Freiburgs Kammerbauer nahe der Mittellinie wurde dieser von Winkler weggeschubst und die Akteure gerieten aneinander. Plötzlich kamen nahezu alle Feldspieler zusammen, Schiedsrichter Haslberger brachte die Situation allerdings schnell unter Kontrolle und zeigte sowohl Kammerbauer als auch Winkler die gelbe Karte.

FCK lässt Punkte im Aufstiegsrennen liegen

Danach konzentrierten sich beide Teams wieder auf das Sportliche. Der FCK versuchte es mit der Pressstange, allerdings weiter ohne Zählbares. Antwerpen reagierte und nahm Terrence Boy und Mike Wunderlich vom Platz. Für den Torjäger und den Routinier kamen René Klingenburg und Muhammed Kiprit ins Spiel. Aber auch mit den neuen Kräften schaffte der FCK den entscheidenden Treffer nicht. So trennten sich die beiden Teams torlos.

Der SC Freiburg baute damit seine nun schon seit neun Spielen anhaltende Serie ohne Niederlage aus und dürfte mit dem Unentschieden zufrieden sein. Für die Lauterer wären drei Punkte wichtig im Aufstiegsrennen gewesen. Nach der Länderspielpause gehts für die Roten Teufel weiter gegen den MSV Duisburg (2.April/live bei SWR Sport), die Freiburger treten beim abstiegsbedrohten SC Verl an.