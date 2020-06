Das Duell der beiden Traditionsklubs 1. FC Kaiserslautern gegen 1860 München wird heute Abend vor leeren Rängen stattfinden. Trotzdem haben tausende FCK-Fans Tickets gekauft.

Beweis der Fan-Treue

Man stelle sich einmal diesen Werbeslogan vor: "Kaufen Sie Steh- oder Sitzplatzkarten für ein Spiel, dass Sie im Stadion nicht sehen können und bleiben Sie besser zu Hause auf dem Sofa." Jeder normale Mensch würde bei dieser Anti-Werbung abwinken und dankend verzichten. Anders die FCK-Fans. Mehrere tausend von ihnen haben Tickets gekauft für das "Geisterspiel" heute Abend gegen 1860 München (20:30 Uhr). Die Stehplätze für drei Euro, Sitzplätze für fünf Euro. "Im Herzen dabei" -so heißt die Aktion, typisch FCK eben.

Symbolische Unterstützung

So muss der FCK nicht gänzlich auf Zuschauereinnahmen verzichten. Ein mittlerer fünfstelliger Betrag könnte schon zusammenkommen. Das ist natürlich kein Vergleich mit den Einnahmen, die bei so einem Klassiker normalerweise erzielt werden. "Ich weiß, dass uns mit 1860 einen Fanfreundschaft verbindet. Da wären normalerweise über 20.000 Zuschauer im Stadion. Das ist schon schade, aber wir nehmen das so an, wie es ist", sagt FCK-Trainer Boris Schommers.

Dauer 0:23 min Boris Schommers zu Geisterspielen Boris Schommers zu Geisterspielen

Die Einnahmen durch die Geistertickets sind mehr eine symbolische Unterstützung für den Verein, die von den Fans gewünscht war, als dass sie tatsächlich die Unkosten decken, die auch bei Spielen ohne Zuschauer entstehen.

Seitenhieb Richtung DFB

Auch wenn der Trainer offiziell froh ist, dass in der 3. Liga wieder gespielt wird, war der FCK eher zurückhaltend, als es um die Entscheidung zur Fortsetzung der Saison ging. Der Fanbeauftragte des Vereins sieht Geisterspiele nach wie vor kritisch. Alexander Krist erklärt im SWR-Sport-Podcast "Nur der FCK", warum es im Stadion nicht einmal aufmunternde Spruchbänder oder Fangesänge per Lautsprecher geben wird: "Wer die Geisterspiele möchte, der soll sie nun auch schonungslos präsentiert bekommen. Wir wollen damit auch zeigen, wie wichtig die Fans für den Profi-Fußball sind." Dieser Seitenhieb richtet sich vor allem an den DFB und die DFL, die Geisterspiele so vehement durchgepeitscht haben.

Erstes Geisterspiel am Betzenberg

Nun wird der Betzenberg sein erstes FCK-Spiel vor leeren Rängen erleben. Den Heimvorteil gibt es nicht mehr. Die Leidenschaft der Fans kann sich nicht mehr auf die Spieler übertragen. Trotzdem will der FCK gegen die Münchner Löwen unbedingt punkten und so Abstand halten zur Abstiegszone. Den Dank der Fans dafür würde es aber frühestens in der nächsten Saison geben. Falls dann wieder echte Tickets für echte Steh- und Sitzplätze verkauft werden.