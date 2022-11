Heiß auf's Derby: FCK vor Duell gegen Schusters Ex-Club KSC

per Mail teilen

Im letzten Heimspiel vor der langen Winterpause möchte der 1. FC Kaiserslautern die Fans im Fritz-Walter-Stadion endlich mit dem nächsten Heimsieg belohnen. Zu Gast, der zuletzt schwächelnde Karlsruher SC.

Kampf dem Schlendrian, oder anders ausgedrückt, die Sinne schärfen für volle Konzentration über die gesamte Spielzeit, das fordert FCK-Trainer Dirk Schuster von seinen Jungs im Derby gegen den Karlsruher SC. Die Schlafphase aus der Partie in Bielefeld, wo der FCK eine 2:0-Führung in Überzahl einbüßte und am Ende nur glücklich als Sieger vom Platz ging, ist aufgearbeitet und abgehakt.

Frustriert über den zwischenzeitlichen Ausgleich nach 2:0-Führung in Bielefeld - FCK Keeper Andreas Luthe. IMAGO Imago/ Ulrich Hufnagel

Ex-KSC-Profi Schuster: "Jetzt schlägt mein Herz rot-weiß"

Der Fokus liegt jetzt auf dem Duell mit dem zuletzt kriselnden Karlsruher SC. Für Dirk Schuster ein besonderes Spiel, obwohl seine aktive Zeit bei den Badenern lange zurückliegt: "Ich habe seit 1998 mit dem KSC beruflich nichts mehr zu tun gehabt. Aber dass es ein besonderes Spiel ist, da mache ich keinen Hehl draus. Mein Hauptwohnsitz ist immer noch in Karlsruhe, aber jetzt schlägt mein Herz rot-weiß".

FCK-Neuzugang Opoku freut sich auf das Derby

Wie emotional ein Derby abläuft, weiß FCK-Neuzugang Aaron Opoku von seiner Zeit in Hamburg. Im Trikot des HSV spielte er gegen den FC St. Pauli. Der Offensivspieler ist sehr gespannt auf die Atmosphäre im Fritz-Walter-Stadion: "Ein Derby ist immer ein geiles Ding, die Meute brennt darauf, dieses Spiel zu sehen. Da musst du auch nicht groß Motivation schöpfen", sagt Opoku, der gegen Bielefeld sein Startelfdebüt mit seinem ersten Treffer für den FCK krönte.

Fehlen wird beim FCK der gelb-gesperrte Erik Durm, wieder mit dabei nach seiner Sperre ist dagegen Kapitän Jean Zimmer. Erneut werden über 40000 Zuschauer auf dem Betzenberg erwartet, Großeinsatz auch für Polizei und Sicherheitspersonal. Das Ganze natürlich verbunden mit dem Appell an die Vernunft aller Fans, das alles friedlich bleibt.

Die neue Folge DEIN FCK auf YouTube