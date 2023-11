Daniel Ferino machte sein Hobby zum Beruf und sprüht FCK-Graffitis

per Mail teilen

Daniel Ferino ist Graffiti-Künstler und Fan des 1. FC Kaiserslautern. Seine Werke schmücken den Betze und lassen die Herzen der Roten Teufel höher schlagen. Als Vorsänger in der Kurve hat Daniel mit dem FCK schon alles erlebt.

Daniel Ferino ist in Kaiserslautern bekannt wie ein bunter Hund. Seine Graffitis kennt jeder auf dem Betzenberg. Aber den Eicher verbindet viel mehr mit den Roten Teufeln als seine Bilder.

Seine Liebe zur Kunst hat Daniel schon früh entdeckt. Seit der Jugend sprayt er. Heute hat er sein damaliges Hobby zum Beruf gemacht.

"Es roch nach Bratwurst, nassem Rasen und Urin"



Seine Leidenschaft neben den Graffiti – der 1. FC Kaiserslautern. Kein Fußball-Fan vergisst seinen ersten Stadionbesuch. Schon gar nicht, wenn es zu Hause gegen die Münchner Bayern geht und man das Spiel mit 2:0 gewinnt. Ein Traum für jeden Fußball-Nostalgiker. Es ist 1997, Freitagabend, Flutlicht auf dem Fußballberg, der Aufsteiger schlägt den Rekordmeister und es riecht "nach Bratwurst, nassem Rasen und Urin".

Das "Meisterstück" zum 25-jährigen Jubiläum

Daniel hat den Roten Teufeln bis heute die Treue gehalten. Schwierig aber auch, sich in einen anderen Verein zu verlieben, wenn die Mannschaft in der ersten Saison, die man im Stadion mitbekommt, als Aufsteiger Meister wird. Zum Jubiläum beauftragen die Verantwortlichen des FCK Ferino, den Meister-Helden ein Denkmal zu setzen. Das "Meisterstück" unten in der Nordtribüne - ein Highlight im Fritz-Walter-Stadion.

"Als Jugendlicher will man dann auch etwas für die Kurve machen"

Seit 2004 besitzt der gebürtige Wormser eine Dauerkarte, machte viele Auswärtsfahrten mit und brachte sich in der aktiven Fan-Szene ein. "Ich habe mich viel bei den Choreos engagiert, weil ich da durch meine malerischen Fähigkeiten gut aufgehoben war", so der 38-Jährige. "Irgendwann bin ich dann alle Spiele mitgefahren. So lernt man dann über die Zeit auch viele Freunde kennen."



Die Pokalrunde in Frankfurt war "Eskalation pur"

Durch sein Engagement in der Szene wird Daniel 2010 zum Vorsänger in der Kurve. Bis 2014 peitschte er die Lauterer Fans an, Stimmung zu Hause und Auswärts zu machen.

Daniel Ferino hat schon viel mit den Roten Teufeln erlebt. Von der Meisterschaft bis hin zum Fast-Abstieg aus der 3. Liga – er war dabei. Ob als Graffiti-Künstler, als Dauerkartenbesitzer oder als Vorsänger in der Kurve, Daniel wird auch weiterhin seinem FCK die Treue halten.