per Mail teilen

Früher stand er selbst auf dem heiligen Rasen des Fritz-Walter-Stadions. Heute feuert Ex-Profi Markus Karl die Roten Teufel als Fan an. Was ihn nach seinem Karriereende umtreibt und wie er die Situation beim FCK einschätzt, hat er uns in der neuen Folge des SWR Sport Podcasts "Nur der FCK" verraten.