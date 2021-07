Der 1. FC Kaiserslautern musste am zweiten Spieltag der 3. Liga die erste Niederlage hinnehmen. Die Lauterer verloren beim SV Meppen 0:1 (0:1). Der Saisonstart ist mit einem Punkt aus zwei Spielen missglückt.

Die Lauterer kamen gut in die Partie. Die erste Chance hatten sie nach drei Minuten, als Dominik Schad von der rechten Seite auf Mike Wunderlich flankte und dessen Volleyschuss knapp über das Tor flog. Sieben Minuten später ging es erneut über die rechte Seite. Eine Hereingabe von Daniel Hanslik fand Nicolás Sessa, der seinen Schuss aber nicht platzieren konnte und an Meppens Torhüter Erik Domaschke scheiterte.

Sessa war für Elias Huth ins Team gerückt. FCK-Trainer Marco Antwerpen hatte sich für den Deutsch-Argentinier entschieden, weil er einen Spieler auf dem Platz haben wollte, der das Spiel strukturiert und die einzelnen Mannschaftsteile "verbindet". Daran habe es am ersten Spieltag beim 0:0 gegen Braunschweig gehapert. Außerdem spielte Dominik Schad für Philipp Hercher. Die zuletzt angeschlagenen Marlon Ritter (Adduktorenprobleme) und René Klingenburg (Grippe) konnten beide auflaufen.

Meppen ans Außennetz, FCK an die Latte

Nach einer knappen Viertelstunde wäre Meppen, bis dahin offensiv nicht zu sehen, beinahe in Führung gegangen. Luka Tankulić schickte Morgan Faßbender, der im Strafraum aus halbrechter Position ans Außennetz schoss. Die Gastgeber schöpften aus dieser Gelegenheit Mut, zeigten sich von da an deutlich gefährlicher in der Offensive und hatten weitere Möglichkeiten. Doch die größeren Chancen hatten die Gäste aus Kaiserslautern. In der 23. Minute köpfte Hanslik nach einer Freistoßflanke von Wunderlich an die Latte. Kurz vor der Pause setzte sich Jean Zimmer auf der rechten Seite durch und bediente Wunderlich am Elfmeterpunkt, der am jedoch knapp übers Tor schoss.

Meppens Führung kurz vor der Pause

Der FCK dominierte, ließ die zahlreichen Chancen aber ungenutzt und musste dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Rückstand hinnehmen. Schad hatte Max Dombrowka aus den Augen verloren. Der köpfte nach einer Flanke von Markus Ballmert ins linke Eck. FCK-Torhüter Matheo Raab berührte den Ball noch, konnte ihn aber nicht abwehren.

Meppen mit Chancen auf das 2:0, FCK harmlos

Auch nach der Pause kombinierten sich beide Mannschaften ansehnlich nach vorne. Meppen lauerte auf Konter, der FCK mühte sich, erspielte sich aber kaum noch Chancen. Einen Distanzschuss von Felix Götze (60.) konnte Domaschke abfangen. In der 63. Minute hatte Meppen die große Möglichkeit, das 2:0 zu erzielen. Nach einem Konter tauchte Serhat Koruk frei im Strafraum auf. Seinen Schuss konnte Raab gerade noch parieren. Der Schlussmann der Lauterer war auch drei Minuten später zur Stelle, als René Guder nach einem Doppelpass mit Tankulić versuchte, ihn aus spitzem Winkel zu überwinden. Den darauffolgenden Eckball köpfte Lars Bünning an die Latte.

Kurz vor Schluss hatte FCK-Verteidiger Klingenburg die größte Chance zum Ausgleich. Nach einer Ecke kam er im Strafraum zum Schuss. Sein Seitfallzieher aus elf Metern ging aber knapp über das Tor. So blieb es beim 0:1. Der Saisonstart des FCK ist damit nach dem 0:0 im Auftaktspiel gegen Braunschweig missglückt.