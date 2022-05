FCK: Diskussionen um Antwerpen vor Relegationsspielen

Mit einer Serie von drei Niederlagen in Folge hat der FCK den direkten Aufstieg verspielt. Der FCK kann den Sprung in die 2. Bundesliga noch über die Relegation gegen Dynamo Dresden schaffen. Ist die Zeit von Trainer Marco Antwerpen trotzdem abgelaufen?

Das Training am Montagvormittag begann so wie immer. FCK-Trainer Marco Antwerpen stand auf dem Platz. Am Wochenende hat der FCK spielfrei - weil sich der Gegner Türkgücü München aus dem Spielbetrieb der 3. Liga verabschiedet hat. Dem FCK bleibt also eine Woche mehr zur Vorbereitung auf die Relegation, aber damit auch mehr Zeit, zu diskutieren, ob Marco Antwerpen noch der richtige Coach ist.

Signale rund um den Betzenberg klingen nach Ablösung des Trainers

Möglicherweise kommt es zu einer raschen Entscheidung. Denn die Signale, die rund um den Betzenberg gesendet werden, klingen nach Ablösung. Im Gespräch mit SWR Sport kritisierte Thomas Hengen als Sportchef des FCK die Leistung des Teams bei der 0:2 Niederlage bei Viktoria Köln - zumal Eintracht Braunschweig am Vortag in Meppen 2:3 verloren hatte. 8.000 Fans waren mit nach Köln gereist. "Volle Hütte, so viele Fans, die wir heute leider enttäuscht haben. Das hat schon gesessen, das war eine Enttäuschung, vor allem die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind", sagte Hengen.

Für das Auftreten ist der Trainer verantwortlich. Und für die Haltung auf dem Platz, auch da sieht Hengen Defizite: "Man sieht, die Körpersprache ist nicht mehr so - die Lauf- und Einsatzbereitschaft. Was verwundert, wenn du doch getragen wirst von den Fans, von den Ergebnissen."

Was ist das Bekenntnis des Trainers wert?

In der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Viktoria Köln hatte Antwerpen noch ein ganz klares Bekenntnis für die Mannschaft abgegeben. Die Jungs - wie Antwerpen seine Spieler nennt - hätten sich die Bezeichnung "Team" verdient. Das Unentschieden im Derby gegen Waldhof Mannheim in Unterzahl und der Derbysieg gegen den 1. FC Saarbrücken sprechen dafür, die vergangenen drei Spiele allerdings: dagegen.