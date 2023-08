Torhüterfrage beim 1. FC Kaiserslautern: Das sagt Trainer Dirk Schuster

Beim 1. FC Kaiserslautern stand in den letzten Spielen Julian Krahl für den gesperrten Andreas Luthe im Tor. Der Routinier ist in der nächsten Partie wieder spielberechtigt. Für wen entscheidet sich Trainer Dirk Schuster?

Nachdem Andreas Luthe am zweiten Spieltag der aktuellen Zweitligasaison im Spiel beim FC Schalke 04 (0:3) wegen einer Notbremse vom Platz geflogen war, schlug die Stunde von Julian Krahl. Der 23-Jährige, der in der abgelaufenen Spielzeit lediglich ein Mal in der 2. Liga eingesetzt wurde und ansonsten im Oberligateam der Pfälzer Spielpraxis sammelte, durfte bei den Königsblauen beim Spielstand von 0:1 für die verbleibenden 49 Minuten ran und zeigte eine durchwachsene Leistung. Beim 0:2 rutschte er weg, beim 0:3 wurde er aus spitzem Winkel überwunden.

Julian Krahl mit starken Leistungen im DFB-Pokal und in der Liga

Aufgrund der Sperre von Luthe durfte sich Krahl dann im DFB-Pokal gegen Rot-Weiß Koblenz (5:0) sowie in der 2. Liga gegen Elversberg (3:2) und beim SC Paderborn (2:1) beweisen. Dabei zeigte der im Sommer 2022 von Viktoria Berlin gekommene Keeper starke Leistungen und war einer der Garanten dafür, dass der FCK nach dem verpatzten Saisonstart nicht in eine Krise geschlittert ist.

Krahl lieferte! Er wurde von Spiel zu Spiel besser - was für den 23-Jährigen selbst vor allem an der Spielpraxis liegt. Schließlich habe er "noch keine 100 Spiele für diesen Verein gemacht". Doch wie geht es im Tor der Roten Teufel weiter? Am kommenden Wochenende im Zweitliga-Topspiel beim 1. FC Nürnberg (02.09., 20:30 Uhr) ist Luthe, der seine Sperre abgesessen hat, wieder spielberechtigt.

FCK-Trainer Dirk Schuster: "Julian Krahl ist der Herausforderer"

Für FCK-Trainer Dirk Schuster ein klarer Fall. "Andreas Luthe ist unsere Nummer eins. Das haben wir bereits vor der Runde klar so kommuniziert - und das bleibt auch so", sagte der Coach im exklusiven Interview mit SWR Sport. Luthe habe einen Vorsprung, auch aufgrund seiner Leistungen im letzten Jahr. Aber: "Julian Krahl ist der Herausforderer, der nur ein kleines Stückchen hintendran ist."

Schuster begründet die Wahl mit "der Erfahrung von Andreas Luthe", lobte aber Krahls jüngste Darbietungen: "Ein Riesenkompliment an Julian Krahl für die drei Partien. Es war auch gegen Paderborn wieder eine tadellose Leistung."

"Er hat geduldig auf seine Chance gewartet"

Generell habe sich Krahl "super entwickelt, seit er zu uns gekommen ist", so Schuster weiter: "Er hat geduldig auf seine Chance gewartet. In der letzten Saison war er die Nummer drei, noch hinter Avdo Spahic, doch er hat den Konkurrenzkampf angenommen und seine Chance jetzt genutzt." Mittlerweile, so der Coach weiter, habe Krahl sich an Spahic vorbeigeschoben. Er könnte damit ein Mann für die Zukunft sein - auch wenn die Gegenwart noch dem 36-jährigen Routinier Luthe gehört.

Generell, so Schuster, sei er sehr zufrieden mit seinen Keepern. "Luthe ist die Eins, dahinter kommt Krahl und dann Spahic als dritter Mann. Wir sind auf der Torhüterposition sehr gut aufgestellt."