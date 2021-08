Es hat nicht viel gefehlt, doch letztlich verpasst der 1. FC Kaiserslautern die Pokal-Überraschung gegen Borussia Mönchengladbach. Der Auftritt macht Mut für die 3. Liga, nur an zwei Dingen muss der FCK arbeiten.

Der FCK hat dem ambitionierten Bundesligisten in beim 0:1 in der ersten Runde des DFB-Pokals ein Spiel auf Augenhöhe geliefert und eine Sensation nur knapp verpasst.

Über 90 Minuten war kein Zwei-Klassen-Unterschied zwischen der Mannschaft von Marco Antwerpen und den Gladbachern zu erkennen, bei denen Adi Hütter seine Pflichtspiel-Premiere auf der Bank feierte.

Rote Teufel mit Schwächen bei Standards

Der FCK startete, angefeuert von 5.000 Zuschauern, couragiert in die Begegnung und kam direkt zu ersten Möglichkeiten. In der elften Minute wurden die Gastgeber dann jedoch kalt erwischt, als Lars Stindl nach einer Flanke von der Seite freistehend zum Tor des Tages einköpfte.

Die Szene steht exemplarisch für eine Schwäche, die die Roten Teufel in den kommenden Wochen noch abstellen müssen: Die Anfälligkeiten bei hohen Bällen, vor allem nach Standards.

Felix Götze kreidet sich das Gegentor an

"Da brennt es jedes Mal lichterloh bei uns. Das wissen wir auch", sagte Felix Götze nach dem Abpfiff im SWR-Interview, der das Gegentor auf seine Kappe nahm. "Das ist mein Gegenspieler, das muss ich mir ankreiden."

Das Team habe in der Woche bereits daran gearbeitet, so Götze. "Das hat noch nicht geklappt heute, wie man gesehen hat. Das müssen wir verbessern und das werden wir die Woche auch wieder tun."

FCK muss torgefährlicher werden

Ansonsten hatte Götze "ein gutes Spiel" der Mannschaft gesehen. "Wir haben gut gefightet. Und wenn wir Glück haben, rutscht am Ende einer rein", sagte Götze und sprach damit den zweiten Punkt an, bei dem die Mannschaft noch Potenzial hat.

Nach drei Pflichtspielen hat der FCK noch immer keinen Treffer erzielt. Gegen Gladbach war im Vorfeld auch nicht unbedingt damit zu rechnen. Chancen ergaben sich trotzdem, die beste vergab Kapitän Jean Zimmer nach rund einer halben Stunde.

Antwerpen: "Wir müssen kühler vor dem Tor werden"

"Wir vergessen das Toreschießen. wir müssen ein bisschen kühler vor dem Tor werden. Dann sind auch in der Lage, ein Spiel zu gewinnen", stellte Trainer Antwerpen nach dem Spiel fest, der sich ansonsten mit der Leistung seiner Elf sehr zufrieden zeigte.

Am kommenden Sonntag (13.00 Uhr) steht dann wieder Liga-Alltag an, dann gastiert der FCK bei Tabellenführer Viktoria Berlin. Für das Spiel nimmt Antwerpen sein Team in die Pflicht. Es gelte nun, mit dem selben Engagement wie beim Pokalabend aufzutreten. Dann ist auch beim so stark gestarteten Aufsteiger der erste Saisontreffer und auch der erste Sieg drin.