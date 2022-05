Deshalb wäre der Aufstieg des FCK so wichtig

Lange Zeit sah es so gut aus für den 1. FC Kaiserslautern. Doch der heiß ersehnte Aufstieg wackelt. Dabei wäre er nach vier Jahren in der 3. Liga so wichtig - für die Stadt, den Klub und vor allem die Anhänger.

Die Fans strömen wieder auf den Betzenberg. In den letzten beiden Heimspielen kamen jeweils fast 50.000 Zuschauer, um den 1. FC Kaiserslautern im Aufstiegsrennen der 3. Liga anzufeuern. Zahlen, von denen so mancher Bundesligist träumt. Auch wenn die Roten Teufel mit zuletzt zwei Pleiten ihre gute Position im Aufstiegsrennen verspielt haben und wohl in die Relegation müssen, ist die Euphorie rund um den vierfachen deutschen Meister groß.

"Das bringt's. Und in der 2. Liga natürlich noch mehr"

Und diese Euphorie sorgt auch für entsprechenden Umsatz. Ist das Stadion voll, sind auch Kneipen und Hotels voll. "Ich baue jetzt auf das Relegationsspiel. Ist gut für mich, für’s Geschäft, für die Stadt", sagt Holger Jacobs, Betreiber des Stadthotels Kaiserslautern: "Für die Nerven natürlich nicht unbedingt. Aber: Das bringt's. Und in der 2. Liga natürlich noch mehr. Dort gibt es wesentlich attraktivere Mannschaften."

Traditionskubs wie Nürnberg, der HSV oder Düsseldorf spielen wohl auch nächstes Jahr in der 2. Liga. Sie alle würden wohl viele Auswärtsfans mitbringen - und für volle Ränge sorgen. Die Kasse würde klingeln, findet auch Hotelier Jacobs: "Es ist definitiv gegeben, dass in der 2. Liga mehr in der Stadt hängen bleibt als bei einem Drittligaspiel."

Die Gastronomie würde also profitieren. Doch gilt das auch für die Läden in der Kaiserslauterer Innenstadt? Geschäftsführer Michael Schaum von der IHK Pfalz sieht den FCK zwar als Aushängeschild der Stadt. Er rechnet für den Fall eines Aufstiegs aber nicht mit deutlich höheren Umsätzen für Händler und Geschäfte.

IHK-Geschäftsführer Schaum: "Klassischer Fußballfan kein Shopping- Tourist"

"Das bringt natürlich mehr Frequenz in die Stadt und ist mit Sicherheit auch ein wertvoller Imagevorteil. Aber wenn wir uns mal den Handel gesondert betrachten, da gehen wir jetzt nicht davon aus, dass es da eine große Umsatzsteigerung geben wird. Im Einzelhandel müssen wir uns klar machen, dass der klassische Fußballfan kein Shopping-Tourist ist."

Restprogramm im Aufstiegskampf SV Meppen - Eintracht Braunschweig (37. / Sa. 07.05. / 14:00 Uhr) Eintracht Braunschweig - Viktoria Köln (38. / Sa. 14.05. / 14.00 Uhr) Viktoria Köln - 1. FC Kaiserslautern (37. / So. 08.05. / 14:00 Uhr)Am 38. Spieltag hat der FCK spielfrei. Gegner Türkgücü München musste Insolvenz anmelden. Das Spiel findet nicht statt. 1.FC Magdeburg - 1860 München (37. / Sa. 07.05. / 14:00 Uhr)1860 München - Borussia Dortmund II (38. / Sa. 14.05. / 14:00 Uhr)

Anders sieht das Stimmungsbild unter den Bürgern der Pfalz-Metropole aus. Dauerhaften Hochbetrieb an Spieltagen würden viele Einwohner Kaiserslauterns aber befürworten. Sie glauben, dass sich ein Aufstieg sehr positiv auf die Innenstadt auswirken würde.

Erinnerungen an früher werden wach

"Der Aufstieg ist generell für die ganze Region, für die Stadt und für die Fans wichtig. Das bringt ja auch mal wieder eine Wirtschaftskraft, wenn der FCK ein volles Stadion hat", findet etwa Andreas Schmidt. Thomas Martin pflichtet ihm bei: "Man hat es ja früher erlebt. Die ganzen Lokale und Restaurants waren gerammelt voll. Wenn um 15:30 Uhr Spielzeit ist, kaufen die Leute ein, die Stadt lebt auf. Es ist ein Flair."

Für Claudia Agne ist der Zuspruch für die Roten Teufel indes ganz normal: "Es ist ein Magnet. Ein Aufstieg zieht vielleicht wieder mehr Leute an. Wobei: Die 3. Liga ist auch gut besucht."

Stadt würde viel mehr Geld fürs Stadion erhalten

Die Stadt drückt dem FCK ebenfalls die Daumen - auch aus wirtschaftlichen Gründen. So ließe sich der Betrieb des Fritz-Walter-Stadions in der 2. Liga besser stemmen. Hier würde der 1. FC Kaiserslautern 2,4 Millionen statt 625.000 Euro Pacht zahlen. Damit würde die Stadt Kaiserslautern als alleiniger Gesellschafter der Fritz-Walter-Stadion GmbH zwar vermutlich immer noch Verluste einfahren, aber wesentlich geringere. "In Sachen Stadion ist es natürlich so, dass die Pacht in der 2. Liga und in der Bundesliga höher ist als in der 3. Liga. Und darüber freut sich natürlich die Stadiongesellschaft sehr", so Dr. Stefan Weiler, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kaiserslautern.

Und natürlich wäre ein Aufstieg für den FCK selbst eminent wichtig. Durch die Planinsolvenz 2020 ist der Traditionsklub wirtschaftlich zwar wieder handlungsfähig. Doch die 3. Liga ist und bleibt für die Roten Teufel ein Minusgeschäft. Die Zuschauer-Einnahmen wären in der 2. Liga deutlich höher. Dazu kommen Sponsoren- und TV-Gelder. Knapp 880.000 Euro kassiert der FCK als Drittligist pro Jahr vom Fernsehen. Eine Klasse höher wären es über siebeneinhalb Millionen.

Nun winkt die Relegation gegen Dynamo Dresden

Sportlich muss der FCK jetzt nochmal den Schalter umlegen und in die Erfolgsspur kommen. Der direkte Aufstieg ist unwahrscheinlich, die Relegation aber realistisch. "Wenn man gesehen hat, wie die Fans die Mannschaft nach den letzten beiden Patzern wieder aufgerichtet hat, dann wissen wir, dass wir insgesamt viel richtig gemacht haben. Und es schweißt uns zusammen, dass wir immer noch das Ziel Aufstieg erreichen können, möglicherweise eben über einen Umweg", so die Einschätzung von Trainer Marco Antwerpen vor dem Spiel bei Viktoria Köln.

Jetzt fehlt nur noch der letzte Schritt. Diesen müssen Mannschaft und Fans gemeinsam gehen. Als Einheit! Auch in einer möglichen Relegation gegen Dynamo Dresden. Mit den Anhängern als zwölften Mann. Um den Traum wahr werden zu lassen und den Aufstieg zu feiern. Er wäre so wichtig. Für die Stadt Kaiserslautern, den FCK, und vor allem seine Fans.