So viel Arbeit steckt im SWR-YouTube-Format "Dein FCK"

Seit einigen Wochen präsentiert SWR Sport auf seinem YouTube-Kanal Tore, Spiel- und Interviewszenen - aber auch Kurioses von vier unserer Südwestklubs. Zuständig für den 1. FC Kaiserslautern ist Désirée Krause.

Als wir Désirée Krause in der letzten Woche gefragt haben, ob sie Lust auf einen Podcast hat - die Antwort war ein spontanes "Ja" - sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass die Serie des 1. FC Kaiserslautern weitergeht. Doch dann kassierten die Roten Teufel zu Hause vor über 20.000 Fans auf dem Betzenberg die erste Niederlage - gegen den Tabellenvorletzten Würzburger Kickers.

"Da hat es beim FCK an der Effektivität gemangelt"

"Es lief so gut, ich bin auch noch sehr betroffen", sagt Désirée (Desi) Krause, die sich in der siebten Folge des von ihr präsentierten Formats "Dein FCK" zum ersten Mal mit einer Niederlage beschäftigen musste. "Da hat es beim FCK an der Effektivität gemangelt, und bei Würzburg eben nicht", bringt Desi die 90 Minuten vom vergangenen Sonntag auf den Punkt. Dramatisch sieht sie die Situation aber nicht. Zum einen haben die Jungs von Trainer Marco Antwerpen nicht schlecht gespielt, Ausnahme Chancenverwertung, zum anderen geht es in der Liga nach wie vor sehr eng zur Sache. Der Abstand nach oben ist ähnlich klein wie der nach unten.

Schon als Kind entdeckte Désirée ihre Liebe zum Fußball.

Zum SWR über die Handball-Bundesliga

Seit fast genau drei Jahren gehört Desi Krause zum Team der SWR-Sportredaktion. Geboren und aufgewachsen in Mainz spielte Fußball bereits in jungen Jahren eine große Rolle, doch die ersten journalistischen Erfahrungen sammelte Desi bei den Handballern: "Ich habe fünf Jahre für die Handball-Bundesliga gearbeitet, war in den Vereinen unterwegs und durfte auch zu Europa- und Weltmeisterschaften fahren. Das habe ich sehr gerne gemacht." Fast schon logisch, dass auch die ARD nach ihrem Wechsel zum SWR auf die Erfahrungen von Desi Krause zurückgreift und sie für den Hörfunk bei den großen Handballturnieren einsetzt. Ein Großereignis fehlt ihr aber noch in der mittlerweile durchaus beachtlichen Sammlung: "Ich wollte schon immer einmal zu Olympischen Sommerspielen. Eigentlich war ich auch schon ganz nah dran. Ich hatte für Tokio 2020 schon mein Ticket, dann wurden die Spiele coronabedingt um ein Jahr verschoben und das Team verkleinert. Aber ich peile ganz fest Paris 2024 an".

Vor den nächsten Sommerspielen stehen jetzt aber zunächst einmal die "normalen" Aufgaben an. Natürlich wird es "Dein FCK" weiter geben, ein Format, dass nicht nur den Machern, sondern auch den Nutzern sehr viel Freude bereitet, wenn man den Reaktionen glauben darf.

Hinter den wenigen Minuten auf YouTube steckt aber Woche für Woche eine Menge Arbeit: "Im Normalfall sind es zwei Tage, der Spieltag mit der Beobachtung der Partie und die Sondierung der Interviews und Reaktionen und dann am Tag danach die Produktion. Hier stehen dann ein paar mehr Leute dahinter, vom Redakteur über den Mediengestalter bis hin zu den Kolleginnen und Kollegen im Schnitt. Da wird schon viel Men- und Womenpower reingesteckt, umso schöner ist es, dass dieses Format auch so gut angenommen wird."

Neue Aufgaben warten

Erstaunlich positiv haben sich auch die Zahlen bei Desis Nebenjob in Köln beim WDR entwickelt. Seit Saisonbeginn werden auf der App der ARD-Sportschau von den Hörfunkreporterinnen sämtliche Länderspiele und Champions-League-Partien der deutschen Klubs sowie alle Spiele der Bundesliga und Zweiten Liga live und in voller Länge einzeln und auch in Konferenz übertragen.

Live: 1. FC Saarbrücken - 1. FC Kaiserslautern Wir zeigen das Derby zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern am Samstag (6.11.) live ab 14 Uhr im SWR Fernsehen und auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport.

Netcast nennt sich das Ganze und Desi Krause gehört zum dreiköpfigen Moderatorinnenteam. Besonders an einem Samstag mit Spielen von 13.30 Uhr bis 20.30 Uhr eine ambitionierte Aufgabe. Wobei es ab Ende November sogar noch eine weitere Möglichkeit gibt, Désirée Krause neben ihrem "Dein FCK" zu sehen. Sie rückt auf ins SWR-Sport-Moderatorenteam für die Sendung "Sport in Rheinland Pfalz". "Da bin ich schon ein bisschen nervös, freue mich aber sehr darauf."

Derby beim 1. FC Saarbrücken

Zum Schluss wollten wir von Desi natürlich noch wissen, ob beim Derby des 1. FC Kaiserslautern beim 1. FC Saarbrücken (Sa, live ab 14 Uhr im SWR Fernsehen und im YouTube-Kanal von SWR Sport) eine neue, positive Serie gestartet wird: "Der Trainer kann Derbys, hat noch keins verloren. Ich glaube, der FCK gewinnt die Partie am Samstag".