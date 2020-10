Alles auf Null: Nach den beiden Auftaktniederlagen in der 3. Liga und der daraus resultierenden Beurlaubung von Trainer Boris Schommers will der 1. FC Kaiserslautern endlich das erste Erfolgserlebnis in der neuen Saison feiern. Vor dem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden (19 Uhr) stand der neue Coach Jeff Saibene gegenüber SWR Sport Rede und Antwort. mehr...