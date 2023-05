"Das teuflische Wunder des FCK" - Folge 2: König Otto

Kaiserslautern startet in die erste Zweitligasaison der Vereinshistorie – und einer ist nicht dabei: Trainer Eckhard Krautzun wird in der Vorbereitung entlassen. Und ein ganz Großer kommt: König Otto Rehhagel. Kurz vor Saisonende bei den Bayern entlassen, jetzt in der pfälzischen Provinz. Und mit ihm nimmt das Wunder seinen Lauf. Der FCK marschiert durch die zweite Liga, schafft den direkten Wiederaufstieg und dann wartet am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison direkt der FC Bayern. Rehhagel will sich rächen, die Spieler sich beweisen. Und mit dem 1:0-Sieg gegen die Münchner gelingt der perfekte Start in die neue Spielzeit.