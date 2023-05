"Das teuflische Wunder des FCK" - Folge 1: Abstieg

Der FCK ist 1995 einer der Topclubs in Deutschland, spielt international und will genau so auch weitermachen. Aber es kommt anders. Nichts läuft in dieser Saison so, wie geplant. Nur sechs Siege und ein bis heute bestehender Negativrekord von 18 Unentschieden sorgen dafür, dass der FCK am letzten Spieltag nach einem dramatischen Finale in Leverkusen erstmals aus der Bundesliga absteigt. Das teuflische Wunder beginnt für Kaiserslautern also ganz unten. Doch schon eine Woche später lebt die Pfalz beim Pokalsieg noch einmal auf.