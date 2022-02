Darum wurde Lannerts Rückpass bei FCK gegen Verl nicht abgepfiffen

Kuriose Szene beim 2:1-Sieg des 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Verl: Christopher Lannert prüfte seinen eigenen Torwart. Rückpass oder nicht? Eine Erklärung.

Gewonnen ist gewonnen. Daher können Trainer und Spieler des 1. FC Kaiserslautern die kuriose Situation in der 59. Spielminute wahrscheinlich schnell abhaken. Als Verls Verteidiger Christopher Lannert den Ball im hohen Bogen zurück zu Torwart Niclas Thiede spielte, stand es noch 1:1. Und der Verler Torwart musste sich ganz schön strecken, um den Ball noch vor der Linie zu klären - allerdings mit der Hand.

Die "Rückpassregel" gibt es genau genommen gar nicht

Der mitgelaufene FCK-Stürmer Kenny Prince Redondo und die Fans in der Westkurve forderten vehement indirekten Freistoß, denn Lannert spielte den Ball mit dem Fuß. Doch Schiedsrichter Marco Fritz aus Korb bei Stuttgart winkte sofort ab. Sehr zum Ärger einiger Fans, die noch einen Tag später in den Sozialen Netzwerken über diese Szene diskutierten.

Sie beziehen sich dabei auf die umgangssprachlich "Rückpassregel" genannte Klausel in den Fußball-Regeln. Dabei taucht das Wort "Rückpass" im DFB-Regelwerk überhaupt nicht auf. Denn für die Auslegung der Regel ist es völlig egal, ob der Spieler den Ball tatsächlich zurück spielt oder (etwa von der Grundlinie) nach vorne.

Eher kein kontrolliertes Zuspiel

Im aktuellen Regelbuch des DFB steht: "Ein indirekter Freistoß wird gegeben, wenn ein Torhüter innerhalb des eigenen Strafraums den Ball nach einem absichtlichen Zuspiel eines Mitspielers mit dem Fuß zum Torhüter oder einem direkt zugespielten Einwurf eines Mitspielers mit der Hand/dem Arm berührt - es sei denn, er hat den Ball bei einem Klärungsversuch eindeutig mit dem Fuß gespielt oder zu spielen versucht."

Die Regel wurde 1992 eingeführt, um vor allem das lästige Zeitspiel zu verhindern und Torhüter dazu zu "zwingen", den Ball möglichst schnell wieder abzugeben. Der zentrale Aspekt dieser Regel ist jedoch, dass der Ball absichtlich - d.h. kontrolliert - zum Torwart zurückgespielt wird. Lannert wurde jedoch von Redondo bedrängt und die kuriose Bogenlampe aufs eigene Tor dürfte wohl kaum das Rückspiel gewesen sein, das Lannert im Sinne hatte. So hat Schiedsrichter Fritz die offensichtlich Szene bewertet - eine vertretbare Entscheidung.

Aber...

Allerdings hatte Lannert schon die Idee, den Ball zu seinem Keeper zurückzuspielen - auch, wenn er dabei vermutlich nicht den gefährlichen Lupfer aufs eigene Tor im Sinne hatte. So gesehen hätten sich auch gute Argumente gefunden, das Spiel abzupfeifen. Marco Fritz hat sich anders entschieden und der FCK letztlich auch so mit 2:1 gewonnen. Trainer und Spieler können die Diskussion also tatsächlich abhaken und sich auf das Nachholspiel am Dienstag bei 1860 München konzentrieren.