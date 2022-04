Darum läuft FCK gegen Saarbrücken nicht im "Free-TV"

Das Stadion in Kaiserslautern ist ausverkauft, die Fans freuen sich auf das Derby gegen Saarbrücken am Ostersonntag (17. April). Im "Free-TV" kann das Spiel leider nicht gezeigt werden. Der SWR berichtet trotzdem umfangreich.

Bundesliga in Mainz und Ostermärsche

Am Oster-Wochenende geht es rund - auch fußballerisch. In den Stadien und auf den Anfahrtswegen dorthin. Weil bereits am Samstag mit der Bundesliga-Partie zwischen Mainz 05 und dem VfB Stuttgart ein Risikospiel stattfindet, verlegte der DFB das Drittliga-Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Saarbrücken auf Sonntag. Auf SWR-Anfrage teilte der DFB mit: "Zudem finden traditionell am Oster-Wochenende viele weitere Veranstaltungen und Demonstrationen/Kundgebungen statt, die aufgrund der aktuellen politischen Lage noch zahlreicher ausfallen werden, wie in der Vergangenheit."

Das Fritz-Walter-Stadion wird mit knapp 47.000 Zuschauern ausverkauft sein. Verein und Fans fiebern nicht nur dem Derby entgegen. Der FCK steht auf einem Aufstiegsplatz - die 2. Liga ist zum Greifen nah, auch wenn man im Verein das "A-Wort" noch nicht ausspricht.

SWR wollte Spiel live übertragen

Im frei empfangbaren Fernsehen ist das Spiel nicht zu sehen. Grund dafür sind jedoch die TV-Rechte und der Spieltermin. Die ARD kann in dieser Saison insgesamt 86 Spiele aus der 3. Liga übertragen, darf allerdings nur Spiele live zeigen, die samstags (14:00 Uhr) ausgetragen werden. Als Landesrundfunkanstalt der ARD darf der SWR bei Sonntagsspielen nur Zusammenfassungen zeigen. Davon werden wir für die Fans, die unsere Angebote nutzen und nicht im Pay-TV schauen wollen oder können, selbstverständlich regen Gebrauch machen.

Ausführliche Berichterstattung beim SWR SWR1 RP berichtet von 14:00 Uhr an live über die Partie. Eine ausführliche Zusammenfassung, sowie Stimmen und Emotionen rund um das Derby gibt es hier auf der Seite und auf dem SWR Sport Youtube-Kanal, auf unseren weiteren Social-Media-Kanälen und bei SWR Sport ab 21.45 Uhr im SWR Fernsehen RP.

Verlegung auch wegen Vorkommnissen beim Hinspiel

Ausschlaggebend für die Verlegung auf den Sonntag waren nach Auskunft des DFB auch "die Vorkommnisse um und während des Hinspiels dieser beiden Teams." Im Hinspiel war es in Saarbrücken zu Ausschreitungen gekommen. Das Spiel auf Montagabend zu legen, kam für den DFB - wegen der Dunkelheit - auch nicht in Frage. Also, so sagt der DFB: "Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren bei der Festlegung der Ansetzung war letztlich nur noch eine Ansetzung auf den Ostersonntag möglich."