Warum der SWR das Waldhof-FCK-Derby nicht live im TV zeigt

Tausende Fußball-Fans in der Region fiebern dem Derby zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern entgegen. Dennoch wird das Spiel nicht live im Free-TV gezeigt. Das ist die Erklärung.

Derby-Time in der Kurpfalz: Waldhof Mannheim empfängt den 1. FC Kaiserslautern. Im Hinspiel schlugen die Wellen hoch: Vier rote Karten und der FCK ermauerte sich einen Punkt - zu neunt. Vor dem Rückspiel stehen der FCK auf Platz zwei. Selbst der souveräne Spitzenreiter aus Magdeburg konnte die Roten Teufel im Aufstiegsrennen nicht aus dem Tritt bringen. Waldhof Mannheim hofft trotz des torlosen Remis gegen Türkgücü München noch immer auf den Relegationsplatz. Tausende Fans freuen sich auf das Derby, das diesmal sogar ein Spitzenspiel ist.

Dieses Mal gehen die Zuschauer im Free-TV leer aus. Dabei hatte SWR Sport großes Interesse an einer Live-Übertragung. Grund dafür sind jedoch die TV-Rechte und der Spieltermin.

Keine Sonntagssspiele in der ARD

Die ARD darf in dieser Saison insgesamt 86 Spiele aus der 3. Liga übertragen. Der SWR nur Spiele live zeigen, die samstags ausgetragen werden. Bei Sonntagsspielen darf der SWR nur Zusammenfassungen zeigen. Davon werden wir für die Fans, die unsere Qualität schätzen und nicht im Pay TV schauen, selbstverständlich regen Gebrauch machen.

Es stellt sich jedoch die Frage: Warum wird das Spiel auf einen Sonntag angesetzt? Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erstellt den Spielplan und orientiert sich dabei grob an den Rahmendaten der FIFA und der UEFA. Der DFB bespricht sich mit den Vereinen, den TV-Sendern und vor allem mit der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS).

Am Spieltag geht die Sicherheit geht vor

Dabei muss der DFB mehrere Faktoren berücksichtigen:

Teilt sich der Verein das Stadion mit einem anderen Klub?

Wird das Stadion auch für Konzerte o.ä. genutzt?

Gibt es in der Stadt parallel eine weitere Großveranstaltung?

Kreuzen sich die Reise-Wege rivalisierender Fan-Gruppen?

Welche Wünsche haben die übertragenden TV-Sender?

Wenn der grobe Spielplan steht, geht es ans Fein-Tuning. Denn bis dahin steht lediglich fest, welcher Verein an welchem Wochenende wo spielt. Ob die Klubs am Freitagabend (ein Spiel), Samstagnachmittag (sechs Spiele), Sonntagnachmittag (zwei Spiele) oder aber am Montagabend (ein Spiel) antreten, wird dann im Vier- bis Sechs-Wochen-Intervall festgelegt.

Zweitligist Sandhausen hat Priorität

Angefangen mit der Bundesliga, die sich vor allem bei den Sonntagsspielen nach dem Spielplan der UEFA richten muss, terminieren DFL und DFB anschließend die Spiele der 2. Bundesliga und der 3. Liga - in dieser Reihenfolge. Dabei werden laut DFB ausschließlich Sicherheitsaspekte berücksichtigt. Die Wünsche des Fernsehens sind dann außen vor.

SWR Sport hatte beim DFB frühzeitig sein Interesse an einer Live-Übertragung am Samstagnachmittag hinterlegt. Der Wunsch wurde bei der Spielansetzung jedoch nicht berücksichtigt. Denn am Ende überwog die Einschätzung der ZIS. Der DFB schreibt, dass das Spiel wegen der Sicherheitsvorgaben der zuständigen Behörden kein Abendspiel sein durfte - Freitag und Montag waren daher keine Option.

Da die 2. Bundesliga Priorität hat und am Samstag, 13:30 Uhr, bereits der SV Sandhausen gegen den Hamburger SV spielt (Distanz circa 25 Kilometer), sah der DFB keine andere Möglichkeit als den Sonntag.

Selbstverständlich wird SWR Sport auf all seinen Kanälen über das Derby berichten: