Spieler des Tages: FCK-Stürmer Daniel Hanslik

Am 11. Spieltag endlich die ersten Treffer - FCK-Doppeltorschütze Daniel Hanslik überzeugt beim 6:0 Erfolg der Kaiserslauterer beim TSV Havelse.

Noten sind häufig subjektiv - das wissen nicht nur alle Schülerinnen und Schüler und Studierenden, sondern auch die vielen auf höherem Niveau spielenden Fußballerinnen und Fußballer. Wenn aber das Fachmagazin "Kicker" einen Akteur zum Spieler des Tages kürt, was jeden Montag in den drei höchsten Ligen passiert, dann kann man durchaus von einer fachlich fundierten Auszeichnung ausgehen. Nach dem 11. Spieltag in der 3. Liga hat sich die Kicker-Redaktion nach langer Zeit wieder einmal für einen Roten Teufel entschieden: Die Wahl fiel auf FCK Stürmer Daniel Hanslik, der beim 6:0 Erfolg des 1. FC Kaiserslautern beim TSV Havelse nicht nur doppelt traf, sondern auch als Vorbereiter glänzte. "Daniel Hanslik ragte aus einer starken Lauterer Mannschaft heraus, weil er mit seiner aggressiven Spielweise immer wieder die Havelser Abwehr nervte und so viele Bälle gewann", schreibt der Kicker und belohnte die Leistung des 24-Jährigen mit einer glatten Note 1.

FCK Stürmer Daniel Hanslik feiert mit Felix Götze und Mike Wunderlich seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 0:5 in Havelse. Links daneben FCK Kapitän Hendrick Zuck. imago images Imago/ Kirchner-Media

Hanslik in Topform

Als Daniel Hanslik vor genau einem Jahr zum 1. FC Kaiserslautern kam, stand er noch bei Holstein Kiel unter Vertrag. Die Norddeutschen, für die der gebürtige Bad Hersfelder auch einmal in der 2. Bundesliga auflief, hatten ihn vorher bereits an Hansa Rostock ausgeliehen. Dort erzielte er in 17 Spielen drei Tore. Auch beim FCK lief es in der letzten Saison sehr gut für Daniel Hanslik. Mit seinen Treffern hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass die Kaiserslauterer nicht in der Viertklassigkeit gelandet sind. In der aktuellen Spielzeit lief es für Hanslik ganauso wie für die gesamte Mannschaft anfangs nicht optimal. Im Prinzip hat die Saison für die Pfälzer erst mit dem 0:0 gegen in doppelter Unterzahl gegen den SV Waldhof Mannheim begonnen. Der Startschuss zur kleinen Serie mit jetzt zehn Punkten aus den letzten vier Spielen mit 10:0 Toren.

FCK Stürmer Daniel Hanslik (rechts) im Zweikampf mit Florian Riedel (TSV Havelse) imago images Imago/ Kirchner-Media

Der FCK hat sein System gefunden

Mittlerweile scheint FCK-Trainer Marco Antwerpen sein Erfolgssystem und auch die Protagonisten für dieses System gefunden zu haben. Auch wenn Kapitän Jean Zimmer zuletzt gefehlt hat und in Havelse auch der erkrankte Nicolas Sessa nicht zur Verfügung stand. Was aber funktioniert in den letzten Wochen, die Offensivabteilung um Daniel Hanslik. Zu Hause im Duett mit René Klingenburg, auswärts als einzige Spitze. Und in Hannover, wo Havelse seine Heimspiele austrägt, hat es endlich auch mit den Toren geklappt. Und das gleich doppelt: "Endlich einmal hat bei uns einmal sehr viel funktioniert. Ich glaube, bei uns ist jetzt endlich der Knoten geplatzt. Vor allem auch mit den Toren, was ja zuletzt häufig kritisiert wurde", sagt Hanslik im Interview mit SWR Sport. Seine beiden Treffer schätzt er als glücklich ein, meint aber auch: "Das muss man als Stürmer mitnehmen, das ist gut für das Selbstvertrauen. Jetzt können wir in Ruhe weiterarbeiten."

Programm nach der Länderspielpause

Vielleicht wird die FCK-Erfolgsserie ja noch weiter ausgebaut. Auch die kommenden drei Gegner in der dritten Liga stehen in der Tabelle hinter dem 1.FC Kaiserslautern. Nach der Länderspielpause geht es zunächst zu Hause gegen den SC Freiburg II, dann zum MSV Duisburg, danach wieder zu Hause gegen die Würzburger Kickers. Zuvor aber stehen noch zwei weitere Begegnungen auf dem Programm. Zunächst das Südwestpokal spiel beim Oberligisten TuS Mechtersheim (Mittwoch 19:00 Uhr) und dann am Samstag um 14:00 Uhr das Benefizspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (ab 13:30 Uhr live im SWR Fernsehen) im Stadion Oberwerth in Koblenz. Viele Möglichkeiten also für Daniel Hanslik und Kollegen auf weitere Treffer.