"Bittere" Pleite: FCK-Misere auf fremden Plätzen hält an

Der FCK verliert am 27. Spieltag der 2. Bundesliga bei Eintracht Braunschweig mit 0:1 (0:0). Es ist schon die fünfte Auswärtspleite in Serie, ein Treffer gelang dem Team von Dirk Schuster dabei nicht.

Es will einfach nicht mehr flutschen. Nachdem der 1. FC Kaiserslautern in der Vorrunde noch ohne Auswärtsniederlage geblieben war, kassierten die Roten Teufel in Braunschweig den nächsten Rückschlag. Das entscheidende Tor schoss Anthony Ujah in der 76. Minute.

Jean Zimmer sprach nach dem Spiel im ARD-Interview von einer "extrem bitteren" Niederlage. "Es war klar: Wer das erste Tor macht, hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen. Wir verlieren vor dem Tor zu einfach den Ball. Vielleicht war es Foul, vielleicht auch nicht", haderte der FCK-Kapitän.

Zimmer: Chancen für den FCK sind da

Und dennoch wäre die Niederlage vermeidbar gewesen für den FCK. "Da fängst du einen. Und danach hast du noch Riesenchancen, die du nicht machst", sprach Zimmer die Möglichkeiten auf den Ausgleich an.

Zimmer forderte mehr Kaltschnäuzigkeit von seinem Team. "Wir müssen einen Tick effizienter sein. Ich glaube schon, dass wir in den Spielen Chancen auf Tore hatten. Die haben wir nicht gemacht und dann wird es auswärts eben schwer. Leider schaffen wir es momentan auch nicht, zu Null zu spielen", sagte der 29-Jährige.

FCK-Spiel in Braunschweig von Verletzung überschattet

Überschattet wurde die Partie von einer offenbar schwereren Verletzung von Immanuel Pherai. Der Braunschweiger Spielmacher wurde in der 55. Minute vom Platz getragen, nachdem ihn Verteidiger Kevin Kraus mit dem Schienbein am Kopf getroffen hatte.