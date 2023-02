FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern: Historische Duelle

Das zweite Spiel unter Trainer Jeff Strasser im Oktober 2017 sollte für einige Zeit das letzte FCK-Gastspiel am Millerntor sein. Es war ein mageres 1:1 mit gerade einmal vier Torschüssen in der ersten Halbzeit. Sebastian Andersson glich in der 77. Minute per Kopf das Tor von Sami Allagui aus. Der Ex-Mainzer hatte den Ball aus etwa 20 Metern in den Winkel gezimmert (63.). Genützt hat der Ausgleich wenig, denn am Ende der Saison ist der FCK in die 3. Liga abgestiegen.

IMAGO Nordphoto