Mission Aufstieg geglückt: Der Relegationsabend des FCK in Bildern

In einer intensiven Partie hat sich der 1. FC Kaiserslautern im Relegations-Rückspiel mit 2:0 (0:0) bei Dynamo Dresden durchgesetzt und den Aufstieg in die 2. Liga perfekt gemacht. Ein emotionaler Abend für den gesamten Verein und seine Fans. Die Geschichte dazu in Bildern.

Die Atmosphäre vor dem Relegations-Rückspiel zwischen Dresden und dem FCK ist erstligareif. Beide Fanlager zeigen beeindruckende Choreos. Im Gäste-Block wird allerdings ordentlich gezündelt, so dass sich der Anpfiff um wenige Augenblicke verzögert. imago images IMAGO/Jan Huebner Dem Anpfiff fiebern auch diese 7.500 FCK-Fans im Fritz-Walter-Stadion beim Public Viewing entgegen. Schon lange vor der Partie herrscht in Kaiserslautern Partystimmung. Die Anhänger der Roten Teufel sind durchweg optimistisch, dass es mit dem Aufstieg klappt. SWR In einer intensiv geführten ersten Halbzeit schenken sich beide Teams nichts. Wie hier Dresdens Yannick Stark und Lauterns Mike Wunderlich wird um jeden Ball gekämpft. Die besseren Chancen haben allerdings die Dresdner. imago images IMAGO/ Jan Huebner In seinem erst zweiten Spiel für Kaiserslautern gibt Coach Dirk Schuster an der Seitenlinie Vollgas. Der 54- Jährige, der mit Darmstadt 2015 den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft hat, versucht sein Team nach vorne zu schreien. Mehr als ein 0:0 ist im ersten Durchgang aber nicht drin. imago images IMAGO/ Eibner Nach dem Seitenwechsel beginnen die Roten Teufel aktiver, erarbeiten sich einige Torchancen. In der 59. Minute zieht Daniel Hanslik nach Vorarbeit von Marlon Ritter und Mike Wunderlich aus 14 Metern ab... imago images IMAGO / Picture Point LE ...und trifft per Flachschuss ins kurze Eck zum 1:0 für Lautern! Der Jubel und die Erleichterung bei den Spielern sind riesig. imago images IMAGO / Picture Point LE Danach wird die Partie nickliger. Beide Mannschaften kämpfen weiter und erarbeiten sich Torchancen. Während Dresden diese nicht zum Ausgleich nutzen kann, verwertet Philipp Hercher die Hereingabe von Simon Stehle perfekt und trifft zum 2:0 (90.+2). Die FCK-Fans auf den Rängen rasten aus. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Die Dresdner Anhänger werfen nach dem Treffer Feuerwerkskörper aufs Feld und die Partie muss knapp sieben Minuten unterbrochen werden. Danach kann aber weitergespielt werden und für die Lauterer gibt es nach Abpfiff kein Halten mehr. Nach vier Jahren in der 3. Liga steigen die Roten Teufel in die 2. Bundesliga auf. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance