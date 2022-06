1. FC Kaiserslautern: Wer kommt und wer geht?

Mit Andreas Luthe steht von nun an ein Bundesliga-Spieler zwischen den Pfosten beim 1. FC Kaiserslautern. Der 35-Jährige kommt von Union Berlin und bringt einiges an Erfahrung mit in die Pfalz. Der Keeper hatte mit Trainer Dirk Schuster bereits beim FC Augsburg zusammengearbeitet, der den Kontakt nun erfolgreich aufgefrischt hat.