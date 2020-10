Im Vorfeld des Spiels zwischen dem FCK und Waldhof Mannheim kommt es von Anhängern beider Klubs zu unschönen Aktionen: am Elf Freunde-Kreisel in Kaiserslautern wurden zwei Figuren die Köpfe abgeschlagen, in Mannheim wurde ein mit Schmähungen besprühtes Schwein gefunden.

dpa Bildfunk Joachim Ackermann