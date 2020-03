per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern steckt im Dilemma: Er könnte mit dem Verkauf von Führungsspielern seine wirtschaftliche Zukunft verbessern, würde aber die sportliche Wettbewerbsfähigkeit weiter schwächen.

Die TV-Sender kramen während der Corona-Krise immer wieder sogenannte Archivperlen hervor, EM- und WM-Spiele oder auch spannende Pokal-Höhepunkte. Da hätte der FCK auch Einiges zu bieten. Zum Beispiel die Pokalsiege von 1990 und 1996 sehen oder den sagenhaften 7:4-Erfolg gegen Bayern München.

Wechselt Lennart Grill nach Leverkusen?

Die Realität sieht leider anders aus. Die 3. Liga ruht und durch die entgangenen Zuschauereinnahmen vergrößert sich die finanzielle Not beim 1. FC Kaiserslautern. Zu den elf Millionen Euro, die ohnehin schon fehlten, kommen nun weitere Millionenlöcher hinzu. Einnahmen kann der FCK aktuell kaum noch generieren - außer mit Transfererlösen. Und da scheint es tatsächlich in der Kasse zu klingeln. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Torhüter Lennart Grill zu Bayer Leverkusen wechseln. Die Ablösesumme soll bei rund zwei Millionen Euro liegen. Grill ist in Leverkusen zunächst als Ersatz und mittelfristig als Nachfolger von Stammkeeper Lukas Hradecky vorgesehen. Der U-21- Nationaltorwart hat bisher 45 Drittliga- und drei DFB-Pokal-Spiele für die Roten Teufel bestritten.

Pick und Kühlwetter nach Heidenheim?

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll außerdem der Zweitligist 1. FC Heidenheim an der Verpflichtung der beiden FCK-Stürmer Florian Pick und Christian Kühlwetter interessiert sein. Hier ist eine Ablösesumme von insgesamt 2,6 Millionen Euro im Gespräch. Klingt erstmal nach einem guten Angebot, wenn man bedenkt, dass aktuell auf dem Portal "transfermarkt.de“ der Marktwert von Pick nur mit 550.000 Euro und der von Kühlwetter mit 300.000 Euro notiert ist. An beiden Spielern ist Heidenheim schon länger interessiert. Allerdings ist die Corona-Krise auch an den Schwaben nicht spurlos vorbeigegangen. Aktuell scheint auch dort alles auf Eis zu liegen.

Sportliche Konkurrenzfähigkeit nicht verlieren

Insgesamt könnte der FCK für den Verkauf von drei Führungsspielern also rund 4,6 Millionen Euro auf der Habenseite verbuchen. Geld, das der Verein für seine Drittliga-Lizenz dringend benötigt. Doch der Preis könnte dennoch hoch sein: Die sportliche Zukunft der Pfälzer wäre ungewisser denn je. Schon jetzt steht der FCK in der 3. Liga nahe an den Abstiegsrängen. Ob der Abgang von drei Top-Spielern kompensiert werden könnte, ist fraglich.

"Ich glaube, dass der Fußball nach der Coronakrise anders aussehen wird. Vielleicht muss er sich teilweise auch neu erfinden", sagt Markus Merk, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzender im SWR Sport Podcast Nur der FCK.

Das weiß man auch in der FCK-Führung. Markus Merk hat zuletzt betont, dass der Verein kein Tafelsilber für die Lizenz verkaufen muss. Das würde zumindest gegen einen Verkauf von Pick und Kühlwetter sprechen. Die Roten Teufel müssen schließlich möglichen Investoren noch eine wettbewerbsfähige Mannschaft präsentieren können.

Hoffnung auf Erleichterungen bei Lizenzierung

Gespräche mit Geldgebern gestalten sich ohnehin immer schwieriger, solange noch nicht einmal klar ist, ob und wann wieder gespielt werden kann. Ob der Luxemburger Flavio Becca für weitere Kredite bürgen wird, ist offen. Unterstützung in finanzieller Hinsicht ist laut FCK-Geschäftsführer Soeren-Oliver Voigt auch vom DFB für die Drittligisten nicht zu erwarten. Allerdings hofft er darauf, dass die Fristen und Auflagen im Lizenzierungsverfahren gelockert werden. Das könnte zumindest etwas den zeitlichen Druck reduzieren, um Nachweise für die Finanzierung zu liefern.

So steht es um die Finanzen des FCK in Zeiten der Coronakrise

Der FCK blickt also mehr denn je in eine ungewisse Zukunft. Aber damit ist er in Zeiten der Corona-Krise nicht allein. Da helfen im Moment nur Durchhalteparolen, wie sie Markus Merk kürzlich im SWR-Interview geäußert hat: "Wir konnten schon immer kämpfen. Das ist jetzt wichtiger denn je. Es wird den FCK immer geben. Wir sind unzerstörbar."