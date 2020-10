Am 31. Oktober wäre der Fußballweltmeister Fritz Walter 100 Jahre alt geworden. Statt einer großen Feier, die wegen Corona nicht möglich ist, ist jetzt überraschend eine neue Idee entstanden.

Eigentlich wollte der 1. FC Kaiserslautern seine Legende Fritz Walter mit einer großen Gala feiern, aber diese fiel Corona zum Opfer. Jetzt soll es in Walters Heimatstadt am 24. Oktober völlig überraschend doch eine Ausstellung geben, in der das private Erbe des Fußball-Weltmeisters von 1954 zu sehen ist. Unter dem Motto "Von Fans für Fans".

Layenberger stellt Ausstellungsstücke zur Verfügung

Am Ende ging alles doch ziemlich schnell: Einen Verein gegründet, die Fruchthalle in Kaiserslautern gemietet und die Fritz-Walter-Ausstellung konzipiert. Möglich gemacht hat das der Unternehmer Harald Layenberger, der bis vor kurzem noch Hauptsponsor beim FCK war. Er hatte das private Erbe des Fußballweltmeisters im vergangenen Jahr für 250.000 Euro gekauft. Und damit verhindert, dass es weltweit versteigert wurde. Rechtzeitig zum 100. Walter-Geburtstag sollen die FCK-Fans den Nachlass ihres Idols trotz Corona jetzt doch sehen können.

Fruchthalle als besonderer Ort

Eine Gruppe von FCK-Fans hat kürzlich den Verein "1. Fußball-Freunde-Club Palatia Kaiserslautern 1900" gegründet. Und nun arbeiten sie alle ehrenamtlich mit, planen und gestalten, packen mit an. Die Ausstellung soll am 24. Oktober zwischen 9:00 und 18:00 Uhr in der Fruchthalle in Kaiserslautern zu sehen sein. In Kaiserslauterns guter Stube also, in der Fritz Walter schon viele Auszeichnungen entgegen genommen hat.

Auch persönliche Exponate

Es sind mehr als 500 Exponate, die dem Kurator Hagen Leopold zu Verfügung stehen, fast alles sind Originale. Wie etwa der goldene Ehrenring vom FCK oder die Urkunde zum Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft. Für diese hatte es, bevor Layenberger das Fritz-Walter-Erbe kaufte, schon ein Gebot aus Mauritius gegeben: 65.000 Euro wollte ein Fußball-Liebhaber nur für die Urkunde zahlen. Fotos, Urkunden und auch eine Kopie des Weltmeisterpokals werden in der Ausstellung zu sehen sein. Fritz-Walter-Freunde dürfen sich auf einige Überraschungen gefasst machen. Denn es geht nicht nur um Fußball, es geht auch um "die zweite Halbzeit", wie Kurator Hagen Leopold sagt, also um Fritz Walters zweites Leben. Nach dem Fußball.

Limitierte Ticktes online

Seit heute hat der Verein die Webseite "www.unserfritz.de" freigeschaltet. Nur dort können sich interessierte Fans für eine Eintrittskarte für die Ausstellung kaufen. Die 1.500 Tickets sind zum Preis von 3 Euro erhältlich. Für die 250 Plätze der Abendveranstaltung kann man ebenfalls Tickets auf der Webseite buchen. Diese Eintrittskarten werden unter allen Interessenten verlost.

Natürlich hat der Verein als Veranstalter ein Coronakonzept erarbeitet. Wer für ein Ticket ausgelost wird, bekommt ein exaktes Zeitfenster, in dem er die Ausstellung besuchen kann. Maximal 50 Leute dürfen gleichzeitig in den Ausstellungsraum. Nach 20 Minuten muss er wieder verlassen werden.



Fritz Walter immer in Erinnerung behalten

Es ist die erste Ausstellung des privaten Nachlasses von Fritz Walter, aber sicher nicht die letzte. Dafür wird allein schon der neue Verein "1. Fußball-Freunde-Club Palatia Kaiserslautern 1900" sorgen. Denn den Mitgliedern geht es auch darum, dass Fritz Walter nach seinem 100. Geburtstag nicht vergessen wird, sondern möglichst viele junge FCK-Fans mit den Werten Fritz Walters in Berührung kommen und sie weiter bewahren.