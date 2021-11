FCK-Profi Boris Tomiak: Vom Neuling zum Stammspieler

Er ist noch nicht lange da, hat sich aber in den vergangenen Spielen zu einer echten Größe innerhalb der Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern entwickelt: Beim 2:0 gegen Saarbrücken erzielte Boris Tomiak sein drittes Saisontor. Am heutigen Sonntag ist er bei SWR Sport RLP zu Gast.

Seine Analysen nach dem Spiel sind auf den Punkt - nüchtern, sachlich, unaufgeregt. Nach erfolgreichen Spielen legt er den Fokus auf die Gesamtleistung seiner Mannschaft, nach Niederlagen zeigt sich Boris Tomiak klar und reflektiert am Mikrofon. Nach dem 2:0-Sieg beim 1. FC Saarbrücken fasste Tomiak kurz und bündig zusammen: "Der Einsatz hat gestimmt, unser Spielplan hat gestimmt. Das war mit Abstand ein hochverdienter Sieg." An dem Tomiak großen Anteil hatte, nicht nur wegen seiner Zweikampfstärke in der Defensive: In der 32. Minute landete ein von Hendrick Zuck getretener Freistoß am Pfosten, den Abpraller köpfte Tomiak zum 1:0 ins Netz.

Reichlich Vereinserfahrung

Boris Tomiak ist ein Kind des Ruhrgebiets - ein waschechter Essener Junge. Seine Jugend hat er hier verbracht und für mehrere Vereine im "Pott" gespielt. Seine erste Station überhaupt hieß FC Stoppenberg e.V., ein kleiner Fußballverein in Essen. Über Einsätze in der Jugend des SSV Rotthausen, Schalke 04 und Rot-Weiss Essen, rückte er 2017 in die Reihe der Profis: Boris Tomiak überzeugte immer mehr. So kam im Jahr 2019 die SG Wattenscheid 09 auf den damals 21-jährigen zu, zu der er dann auch wechselte.

Weiter Weg bis zum 1. FC Kaiserslautern

Eine lange Zeit war das aber nicht. Der Traditions-Verein aus Bochum meldete drei Monate später Insolvenz an. Die Zeit bis zu seinem Wechsel nach Düsseldorf war keine leichte für ihn: "Mein Weg bis hierhin [Anm. d. Red: Kaiserslautern] war nicht leicht, ich habe aber immer an meine Chance geglaubt. Dass zunächst die SG Wattenscheid 09 Insolvenz anmelden musste und bei Altona 93 nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie der Ball in der Regionalliga Nord nicht mehr gerollt ist, waren außergewöhnliche Umstände." Seit Juni dieses Jahres verstärkt er die Roten Teufel.

Ein Innenverteidiger mit vielseitigen Stärken

Tomiak ist bekannt für seine Mentalität auf dem Platz. Er ist kopfballstark, verfügt über eine hohe Flexibilität in der Defensive und überzeugt mit seiner Zweikampfstärke. Nicht zu vergessen ist sein gutes Aufbauspiel, mit dem er gefährliche Konter in die gegnerische Hälfte einleitet. Boris Tomiak stabilisiert die Dreierkette des FCK seit vielen Wochen und hat großen Anteil daran, dass der FCK nach schwierigem Saisonstart mittlerweile mit 22 Punkten oben dabei ist.