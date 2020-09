Der FCK ist in einer prekären finanziellen Situation, das Lizensierungsverfahren läuft weiterhin, nach dem Einsatz von Pyrotechnik beim Südwestderby wird eine Rekordstrafe erwartet. In der Bundesliga dominieren Diskussionen über Spielabbrüche die Berichterstattung. Die Lage in Fußball-Deutschland ist angespannt. Die Gedanken eines Fans.

Mathias de Behler ist großer FCK-Fan und YouTuber. Sein Motto lautet: "Jedes Spiel - egal ob zu Hause oder auswärts - alles geben für den Verein!" Mit "Matzes Daily Madness" betreibt er den größten privaten FCK-Videoblog. In unserem Podcast "Nur der FCK" äußert er sich zur aktuellen Lage im deutschen Fußball.

Zwiespältiges Verhältnis zu Pyrotechnik

De Behler sagt zwar von sich, dass er Bengalos im Stadion befürwortet, hat aber ein zwiespältiges Verhältnis zu Pyrotechnik. Einerseits sieht er die schwierige finanzielle Lage seines Vereins und erkennt, dass derart hohe Strafen, wie sie beispielsweise nach dem Südwestderby gegen Waldhof Mannheim erwartet wird, besonders in der aktuellen Situation unvorteilhaft sind. Andererseits ist Pyrotechnik für ihn – egal ob in Deutschland oder im internationalen Fußball – ein Teil der Fankultur.

Mathias de Behler ist allerdings strikt gegen Böller und Raketen; die sind seiner Meinung nach absolut unkontrollierbar. Das Ziel sei optischer und lautstarker Support aus der Fankurve ohne Verletzungsgefahr. Die internationale Ultraszene sieht er derzeit an einem Wendepunkt: In Österreich hätten sich Ultras bereits vom illegalen Abbrennen von Bengalos losgesagt.

Kontrolliertes Abbrennen von Bengalos eine echte Alternative

Der FCK-Fan erinnert an große Nebelmaschinen und rote Lichter, die früher zur Stimmung auf dem Betzenberg beigetragen haben: "Das hat genau das gleiche 'der Betze brennt‘-Gefühl ausgelöst." Für ihn wären organisierter Nebel und Lichteffekte ein richtiger Anfang. Dabei schaut de Behler auch aufs europäische Ausland: "Warum wird dieser Schritt nie getan, wie in Österreich oder der Schweiz, wo es an kontrollierten Plätzen zu gewissen Zeiten erlaubt ist?" Die Stimmung in deutschen Fan-Kurven findet er ganz besonders und fordert vom DFB, die Diskussion mit den Fans anzunehmen und das legale Abbrennen von Pyros zu ermöglichen.

Stimmung im Stadion lebt vom Engagement der Fans

Wichtig ist ihm auch, dass das Engagement der Fans wertgeschätzt wird. Kollektivstrafen und die undifferenzierte Verurteilung einer ganzen Fan-Gemeinschaft sieht er kritisch. "Jeder freut sich darüber, wie toll Choreographien aussehen, aber dann werden genau die Fans, die dafür verantwortlich sind, als Fußballchaoten bezeichnet, die den Fußball nicht lieben." Seiner Meinung nach könnte man einen Konsens zwischen DFB und Fans finden, schließlich würden sich alle Seiten über bunte, lautstarke Kurven freuen.

In diesem Zusammenhang kritisiert er auch die Medienberichterstattung der letzten Jahre: Seiner Meinung nach werden Fans von den Medien verallgemeinert; wenn einzelne Personen sich danebenbenähmen, würde gleich die gesamte Fankurve beschuldigt. Er wünscht sich eine differenziertere Darstellung und dass Fans die Möglichkeit bekommen, Stellung zu nehmen und Dinge richtigzustellen. Momentan müssten Fans "verdammt laut schreien, um irgendwie gehört zu werden".

Ursachen des Fan-Fehlverhaltens in den Blick nehmen

Weiter kritisiert Mathias de Behler, dass den Fans die Schuld zugeschoben wird, ohne zu hinterfragen, warum sie sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Von den beleidigenden Plakaten gegen Dietmar Hopp distanziert er sich zwar, sieht die öffentliche Reaktion aber auch kritisch: "Ein Schlagwort reicht aus, um ein Spiel zu unterbrechen. Ein Wort. Was ist mit rassistischen Beleidigungen, die keinen Spielstopp nach sich ziehen? Das interessiert nicht."

De Behler hinterfragt, wo die Grenze gezogen wird und warum manche Vergehen der Fans so streng, andere kaum geahndet würden. Der Fußball sei letztendlich als Spiegel der Gesellschaft anzusehen: "Unsere Gesellschaft hat Probleme und das spiegelt sich im Fußball wider."

FCK-Mannschaft hat Potenzial

Als großer FCK-Fan äußert sich de Behler natürlich auch zur Situation bei seinem Verein. Dass der Kaiserslauterer Stadtrat dem FCK Antrag vorbehaltlos zugestimmt hat und die Stadionmiete für die kommenden zwei Spielzeiten geregelt ist, sei ein großer Schritt in die richtige Richtung. Die Planungssicherheit für die kommenden zwei Jahre sei wichtig für den Verein. De Behler kann zwar nicht verstehen, wie der Verein nach der Siegesserie Ende des letzten Jahres so schlecht ins neue Jahr starten konnte, er glaubt aber nach wie vor an das Potenzial der Mannschaft.