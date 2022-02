Tumulte im Spitzenspiel auf dem Betze: "Da muss man sich zusammenreißen"

per Mail teilen

"Es hat keiner von Magdeburg etwas in meiner Coachingzone zu suchen", sagte FCK-Trainer Antwerpen nach dem Spitzenspiel zu den Tumulten vor der FCK-Trainerbank im Spiel gegen Magdeburg.

Das Topspiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Tabellenführer 1. FC Magdeburg hielt alles, was die Fans erwartet hatten. Am Ende war das 2:2 aber fast nebensächlich.

Grätsche und nur die Gelbe Karte

Denn der Drittliga-Hit endete im Tumult: Vor der Trainerbank des 1. FC Kaiserslautern ging es hoch her, es wurde geschubst, gezerrt und sich gegenseitig angeschrien - die Emotionen schlugen in der Nachspielzeit nach einem groben Foulspiel des Magdeburgers Florian Kath hoch. Dieser hatte mit einer Grätsche - beide Beine voran - Muhammed Kiprit direkt vor der FCK-Coachingzone übel gefoult, aber nur die Gelbe Karte von Schiedsrichter Thorben Siewer (Olpe) gesehen. "Das tut mir ja schon vom Hinsehen weh. Wenn der Schiedsrichter Rot gibt, dann ist da auch erst mal Ruhe. Dann glaube ich nicht, dass da so viel Hektik reinkommt", sagte FCK-Coach Marco Antwerpen nach dem Spiel.

Rot für Magdeburgs Co-Trainer Bankert

Und zur Rudelbildung direkt vor seiner Nase meinte er süffisant: "Da hat natürlich keiner von Magdeburg irgendwas in meiner Coachingzone zu suchen. Und ganz bestimmt kein Verantwortlicher von Magdeburg. Da muss man sich zusammenreißen." Gemeint war Magdeburgs Co-Trainer Silvio Bankert, der die Rote Karte sah. Antwerpen war nach dem hochklassigen Duell aber mit dem Auftritt seiner Profis sehr zufrieden: "Wir liegen zweimal hinten und egalisieren jeweils. Ich muss schon sagen, ein sehr überragender Auftritt meiner Mannschaft."

FCK zeigt große Moral

Der FCM steht nach dem Remis endgültig vor der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga, der Vorsprung des Spitzenreiters auf die Roten Teufel beträgt weiterhin zwölf Punkte. Der FCK holte aus den letzten fünf Spielen immerhin 13 Punkte. Zweimal lagen sie hinten, aber die Pfälzer zeigten große Moral, kamen jeweils zurück und verschossen sogar noch einen Strafstoß. Die große Chance zum 2:2 hatte zunächst Marlon Ritter, der mit einem Foulelfmeter an Torwart Dominik Reimann (58.) scheiterte, vergeben. Das holte dann aber Hendrick Zuck (67.) nach und schaffte den erneuten Ausgleich für die Gastgeber.