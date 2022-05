FCK macht Relegation auf dem Sofa klar

Der 1. FC Kaiserslautern hat die Relegation in Richtung 2. Bundesliga auf dem Sofa sichergestellt. Durch die Ergebnisse der Konkurrenz ist dem FCK Platz drei nicht mehr zu nehmen.

Gespielt hat der 1. FC Kaiserslautern an diesem Samstagmittag zwar nicht, dennoch durften sich die Roten Teufel am Ende über die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation in die 2. Bundesliga freuen. Durch die Niederlage von Aufstiegskonkurrent 1860 München beim 1. FC Magdeburg ist den Pfälzern Platz drei nicht mehr zu nehmen. Die Münchner unterlagen in Magdeburg mit 0:4.

Dass die Partie am Sonntagmittag gegen Viktoria Köln trotzdem noch sportliche Relevanz hat, dafür sorgten die zweitplatzierten Niedersachsen von Eintracht Braunschweig. Die Braunschweiger vergaben ihren Aufstiegs-Matchball beim SV Meppen und unterlagen mit 2:3. Damit haben die Lauterer am Sonntag in Köln sogar die Möglichkeit, mit Braunschweig die Plätze zu tauschen und am letzten Spieltag auf den direkten Aufstieg zu hoffen.

Ex-FCK-Spieler Thomas Riedl äußerte sich gegenüber dem SWR erfreut: "Ich bin schon überrascht, mit Sieg von Meppen hat heute keiner gerechnet. Vor diesem Spieltag war ich nicht so positiv, aber man sieht einfach, in der 3. Liga gibt es immer Überraschungen", so Riedl. Sollte Kaiserslautern am Sonntag gegen Viktoria Köln gewinnen, würden die Pfälzer mit zwei Punkten Vorsprung vor Braunschweig auf den zweiten Rang klettern.

Direkter Aufstieg auf der Couch?

Am letzten Spieltag wird Kaiserslautern allerdings nicht auf dem Platz stehen. Da der eigentlich vorgesehene Gegner Türkgücü München den Spielbetrieb eingestellt hat und alle Spiele gegen den Verein annulliert wurden, haben die Roten Teufel am 38. Spieltag spielfrei. Würde die Eintracht aus Braunschweig ihr Spiel gegen Viktoria Köln dann nicht gewinnen, wäre der FCK direkt aufgestiegen. Kaiserslautern könnte bei einem Braunschweiger Punktverlust also einmal mehr auf dem Sofa feiern.