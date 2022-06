Spielplan ist fix: FCK eröffnet Saison auf dem "Betze" gegen Hannover 96

In diesem Jahr startet die 2. Bundesliga bereits Mitte Juli in die neue Spielzeit. Am Freitagabend, 15.7., eröffnen Aufsteiger 1.FC Kaiserslautern und Hannover 96 die Saison 2022/23.

Nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga haben die Fans und das gesamte Team rund um den FCK mit großer Spannung auf die Veröffentlichung des Spielplans gewartet. Den hat die DFL nun präsentiert und fest steht: Der 1. FC Kaiserslautern bestreitet sein erstes Zweitligaspiel nach der vierjährigen Abstinenz am Freitagabend (15.07., 20.30 Uhr) gegen Hannover 96. Die ersten Spiele des FCK 1. Spieltag (15.07.)

1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 2. Spieltag (22.-24.07.)

Holstein Kiel - 1. FC Kaiserslautern 3. Spieltag (05.-07-08.)

1. FC Kaiserslautern - St. Pauli 4. Spieltag (12-14.08.)

1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn 5. Spieltag (19.-21.08.)

Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern KSC, Heidenheim, Sandhausen Auch die anderen Südwest-Klubs starten mit interessanten Duellen. Sandhausen empfängt Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Der Karlsruher SC muss nach Paderborn. Der FC Heidenheim gastiert am ersten Spieltag bei Hansa Rostock. Die ersten Spiele des KSC, von Heidenheim und Sandhausen 1. Spieltag (15.7.- 17.7.)

SC Paderborn - KSC

Hansa Rostock - Heidenheim

Sandhausen - Arminia Bielefeld 2. Spieltag (22.7. - 24.7.)

KSC - Magdeburg

Heidenheim - Braunschweig

Darmstadt 98 - Sandhausen 3. Spieltag (5. - 7.8.)

Fürth - KSC

Hamburger SV - Heidenheim

Sandhausen - Düsseldorf 4. Spieltag (12.8. - 14.8.)

KSC - Sandhausen

Nürnberg - Heidenheim 5. Spieltag (19.8. - 21.8.)

Regensburg - KSC

Heidenheim - Bielefeld

Sandhausen - Nürnberg Winter-WM in Kater erfordert besondere Spielplan-Ansetzung Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft in Kater (21.11 - 18.12.) hat der Spielplan dieses Jahre eine besondere Terminierung. Zum einen startet die Saison ungewöhnlich früh, zum anderen fällt die Winterpause mit rund zwei Monaten besonders lang aus. Der 17. und letzte Hinrunden-Spieltag wird vom 11.-13. November ausgetragen, nach der Weltmeisterschaft nimmt die 2. Bundesliga den Spielbetrieb wieder am 27. Januar auf.