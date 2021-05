Der 1. FC Kaiserslautern hat in einem verrückten Spiel mit zwei Führungswechseln bei Viktoria Köln ein 3:3-Unentschieden erreicht.

Der 1. FC Kaiserslautern steht in der 3. Liga kurz vor dem Klassenerhalt. Durch das 3:3-Unentschieden bei Viktoria Köln könnten die Roten Teufel bereits am Sonntag "auf der Couch" den Nichtabstieg feiern - wenn die Konkurrenz mitspielt. Sollte die zweite Mannschaft des FC Bayern München gegen den TSV 1860 München nicht gewinnen, wäre der Klassenerhalt aus Sicht des FCK perfekt.

Bereits in der 14. Minute hatte Daniel Hanslik die Gäste aus der Pfalz in Führung gebracht, doch Ex-Lauterer Timmy Thiele drehte die Partie kurz darauf mit zwei sehenswerten Hebern binnen einer Minute. Nach einem Fehler von Kraus tauchte Thiele völlig frei vor FCK-Torwart Zimmer auf und überwand ihn mit einem Lupfer ins lange Eck (18. Spielminute). Nur eine Minute später erlief Thiele einen völliger verunglückten Rückpass von Rieder und lupfte den Ball ins Pfälzer Gehäuse (19.). Vor der Pause erhöhte Kai Klefisch auf 3:1 für Köln - die Kaiserslauterer Nicht-Abstiegs-Party schien verschoben.

Kaiserslautern beweist Moral

Der 1. FC Kaiserslautern bewies in der Folge aber Moral, bemühte sich um den Anschlusstreffer und wurde in der 72. Minute durch Elias Huth mit dem 2:3 aus Sicht der Gäste belohnt. Den Schlusspunkt setzte zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit Doppeltorschütze Daniel Hanslik per Kopf. Durch den Punktgewinn stehen die Roten Teufel mit 42 Punkten auf dem 15 Tabellenplatz, vier Punkte dem SV Meppen und sechs Punkte vor dem FC Bayern II. Die Bayern treten am Sonntag gegen 1860 München an.