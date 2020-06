Sieben Punkte aus drei Spielen: Der 1. FC Kaiserslautern zeigt sich nach der "Corona-Pause" und dem Re-Start der 3. Liga in guter Form und hat sich ein ordentliche Polster zu den Abstiegsrängen geschaffen. Was ist für die Roten Teufel in dieser Saison noch drin?

Am 30. Mai war nicht nur der Re-Start der 3. Liga nach der "Corona-Pause" - an eben diesem Tag feierte der 1. FC Kaiserslautern auch seinen ersten Pflichtspielerfolg seit dem 14. Dezember des letzten Jahres. Die Pfälzer gewannen mit 1:0 beim 1. FC Magdeburg - es war ein glanzloser Sieg, der insbesondere Torhüter Lennart Grill zu verdanken war, der unter anderem einen Foulelfmeter hielt. Eine große Erleichterung nach über einem halben Jahr Wartezeit.

Gute Ergebnisse, eine teilweise wacklige Leistung

Danach folgten für die Roten Teufel ein 1:1 gegen 1860 München und ein 2:1 gegen Carl Zeiss Jena. Sieben Punkte aus drei Spielen, acht Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge - die FCK-Bilanz liest sich gut. Auch wenn die spielerische Leistung teilweise etwas wacklig war und insbesondere Keeper Grill einige Punkte rettete, schielt so mancher Fan der Pfälzer schon wieder nach oben. Sieben Zähler sind es für den Tabellen-Zwölften zum Relegationsrang drei - und jetzt steht das Heimspiel gegen Tabellenführer MSV Duisburg (Mittwoch, 20:30 Uhr) an. Was ist für den FCK in den letzten acht Spielen dieser Saison noch möglich?

Torhüter Grill moniert die zweite Hälfte

Soweit in die Zukunft wollte Keeper Grill gar nicht schauen. Zunächst gelte es einmal, eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten zu erbringen, so der Torhüter nach dem Spiel gegen Jena gegenüber SWR Sport. "In der ersten Halbzeit haben wir das richtig gut gemacht - die zweite Hälfte müssen wir uns ankreiden lassen", sagte der U21-Nationalspieler: "Im Endeffekt sind wir froh, dass wir das Ergebnis über die Zeit bekommen und den nächsten Sieg geholt haben."

In der Tat zeigte der FCK gegen Jena zwei Gesichter. Christian Kühlwetter (6., 34. Minute) sorgte für die 2:0-Führung und scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter (32.). Es war nicht die einzige hochkarätige Chance, die die Roten Teufel insbesondere in den ersten 45 Minuten ausließen. Nach Jenas Anschlusstreffer durch Marius Grösch (54.) verlor der FCK indes völlig den Faden und geriet immer mehr in Bedrängnis. Schon vor der Corona-Pause hatten die Pfälzer in der Schlussphase wiederholt wichtige Punkte verspielt.

Coach Schommers ist nicht komplett zufrieden

Diesmal ging es gut. Trotzdem war Trainer Boris Schommers mit dem Auftritt seiner Mannschaft nur bedingt zufrieden. "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, aber eine sehr schlechte zweite", resümierte der 41-Jährige. Der Coach war indes auch bemüht, das Positive im jüngsten Auftritt zu sehen: "Fakt ist, dass wir sieben von neun Punkten geholt haben. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Spiel gegen Duisburg." Gleichzeitig äußerte der Trainer einen großen Wunsch: "Dort wollen wir über 90 Minuten eine konstant gute Leistung bringen - und nicht über 45 Minuten."

Wie das gegen den Tabellenführer klappen soll - dafür hat Doppeltorschütze Kühlwetter ein Rezept. "Gleich auf die Fahrräder und dann ab in die Eistonne. Dann noch so viel wie möglich schlafen, um am Mittwoch fit zu sein. Mal gucken, wann der Tiefpunkt kommt. Im Moment sind wir alle noch sehr munter", so der gutgelaunte Stürmer nach dem Jena-Spiel. Und sollte auch gegen die Zebras ein Dreier gelingen, dann dürfte die Laune anhalten - und der FCK den Blick sogar wieder etwas nach Oben richten.