Felix Götze ist in Duisburg im Krankenhaus geblieben

Es war die 86.Minute des Drittligaspiels des FCK in Duisburg, die das Ergebnis (1:1) nebensächlich werden ließ. Abwehrspieler Felix Götze hat sich erneut eine Kopfverletzung zugezogen und fällt wohl länger aus.

Eine Kopfverletzung von Mittelfeldspieler Felix Götze hat das 1:1 des 1. FC Kaiserslautern beim MSV Duisburg überschattet. Götze war bei der Partie am Montagabend in der 86. Minute in einem Kopfballduell mit Duisburgs Rolf Feltscher zusammengeprallt, blieb zunächst regungslos liegen und musste anschließend vom Platz getragen werden. In der Kabine war Götze nach Spielende aber bei Bewusstsein und ansprechbar. Der 23-Jährige wurde noch am Abend zu genaueren Untersuchungen in ein Duisburger Krankenhaus gebracht.

Training läuft seit 11.00 Uhr

Das Vormittagstraining hat der 1. FCK von ursprünglich 10:00 Uhr auf 11:00 Uhr verschoben. Der Verein will im Laufe des Tages über den Gesundheitszustand von Felix Götze informieren. Felix Götze ist in der Klinik in Duisburg geblieben. Nach SWR Informationen verbrachte Götze die Nacht in einem Duisburger Krankenhaus und wird dort auch noch untersucht. Zum aktuellen Gesundheitszustand des 23-Jährigen machte der FCK noch keine Angaben. Auch nicht dazu, ob es heute noch eine Diagnose zur Verletzung geben wird.

Ergebnis wurde zur Nebensache

Für Götze ist es bereits die zweite Kopfverletzung in dieser Saison. Im August erlitt er im Spiel bei Viktoria Berlin einen Haarriss im Schädel, der ihn zu einer mehrwöchigen Pause zwang. Das Ergebnis war am Montagabend zweitranging. Nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage spielte der FCK in Duisburg Unentschieden und verpasste den Sprung auf Rang drei in der Tabelle der dritten Liga. Gegner Duisburg ist Viertletzter.

Boris Tomiak hatte den FCK vor 10.646 Zuschauern in Duisburg in der 44. Minute in Führung gebracht. Nach der Pause war der MSV dann die aktivere Mannschaft und kam durch ein unglückliches Eigentor von Mike Wunderlich nach 82 Minuten zum verdienten Ausgleich. FCK-Stürmer Daniel Hanslik sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte.