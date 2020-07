Der 1. FC Kaiserslautern hat die Drittliga-Saison auf dem enttäuschenden zehnten Platz abgeschlossen. Es muss ein Neuanfang her - sportlich und wirtschaftlich. Nun ist der Name des potentiellen FCK-Investors öffentlich geworden.

Während auf sportlicher Ebene zuletzt ein positiver Trend zu verzeichnen war, geht es wirtschaftlich für den mit rund 24 Millionen Euro verschuldeten FCK nicht vorwärts. Zwar hat ein neuer Investor sein Interesse bekundet, unterschrieben ist aber noch nichts. Vielmehr sorgen Gerüchte in den sozialen Netzwerken immer wieder für Unruhe. Die Pfälzer sahen sich zuletzt sogar zu einem öffentlichen Dementi genötigt, dem wiederum der Aufsichtsratsvorsitzende Jörg Wilhelm via twitter indirekt widersprach. Die Chaos-Tage in Kaiserslautern gehen also weiter.

Petersen wohl der Großinvestor

Am heutigen Montag kam der Name des potentiellen Investors des FCK in die Öffentlichkeit: Horst Peter Petersen, ein 71-jähriger Deutscher, der in Dubai wohnt, soll der potentielle neue Großinvestor des 1. FC Kaiserslautern sein. Nach SWR-Informationen stimmt dieser Name. Petersen hat sein Geld als Unternehmer gemacht und gilt als sportaffin. Sonst ist über Petersen noch nicht viel bekannt. Außer: Petersen ist nicht alleine, sondern möchte sein Investment beim 1.FC Kaiserslautern mit weiteren Geschäftspartnern tätigen.

Der FCK hat sein sportliches Ziel verpasst

Nach dem versöhnlichen Abschluss einer wieder einmal verkorksten Saison blickt der FCK in eine ungewisse Zukunft. Dank des Sieges gegen Drittliga-Meister Bayern München II beendeten die Lauterer, die zwischenzeitlich sogar vom Abstieg in die Regionalliga bedroht waren, die Corona-Saison zwar noch auf Rang zehn, die als Ziel ausgegebene Rückkehr in die 2. Liga wurde aber deutlich verpasst.

Dauer 7:06 min Sendezeit 17:30 Uhr Sender SWR Fernsehen 1. FC Kaiserslautern - Bayern München II 1:0 Am letzten Spieltag der Saison holte der 1. FC Kaiserslautern drei Punkte im Spiel gegen Bayern München II. Christian Kühlwetter erzielte in der 46. Minute das Tor des Tages für den FCK.

Wie sieht der FCK Kader der Zukunft aus?

Durch das erneut verpasste Klassenziel und finanzielle Zwänge, wird sich der FCK-Kader auf einigen Positionen verändern. Torhüter Lennart Grill spielt künftig für Bayer Leverkusen. Alexander Nandzik, Gino Fechner und der ehemalige Kapitän Christoph Hemlein erhielten keine neuen Verträge. Auch Andri Bjarnason, Theodor Bergmann oder André Hainault sind Kandidaten für einen Wechsel. Torjäger Florian Pick zieht es zudem wohl zum 1. FC Heidenheim.

Dauer 13:22 min Die Saisonbilanz des 1. FC Kaiserslautern mit Boris Schommers und Boris Notzon Die Saisonbilanz des 1. FC Kaiserslautern mit Boris Schommers und Boris Notzon. Das Gespräch führt Christian Döring.

Der FCK blockt aber noch ab und verweist auf den laufenden Vertrag des Stürmers bis 2021. Die Transferverhandlungen dürften sich noch eine Weile hinziehen. Fest stehen zwei Neuzugänge: Aus Unterhaching kommt Innenverteidiger Alexander Winkler, aus Meppen Mittelfeldspieler Marius Kleinsorge. Der nach Zwickau verliehene Angreifer Elias Huth kehrt auf den Betzenberg zurück.