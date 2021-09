FCK vor Osnabrück: Felix Götze ist wieder fit

Nach zuletzt zwei Spielen, mit denen man beim 1.FC Kaiserslautern zufrieden sein konnte, geht es jetzt gegen den Tabellendritten Osnabrück. Auch gegen den Absteiger wollen die Lauterer mit Rückkehrer Felix Götze in der Erfolgsspur bleiben.

Er ist wieder da. Felix Götze hat in dieser Woche wieder komplett mit der Mannschaft trainiert. Die Verletzung ist auskuriert. "Ich fühle mich gut, ich habe diese Woche so gut wie alles mitgemacht. Ich gehe fest davon aus, dass ich am Samstag ein bisschen auf dem Platz stehen kann. 90 Minuten vielleicht noch nicht ganz, aber ein paar Minuten sind möglich, so wie ich mich jetzt fühle", sagt der Abwehrspieler im SWR-Interview. Eine Botschaft, die die FCK-Fans freuen dürfte.

Ein Aufwärtstrend beim FCK ist erkennbar

Nach dem - in doppelter Unterzahl - erkämpften Punkt beim 0:0 gegen den Waldhof Mannheim und dem souveränen 2:0-Auswärtssieg beim SC Verl wartet mit Osnabrück aber ein Schwergewicht der dritten Liga. Der Zweitliga-Absteiger ist Tabellendritter, konnte in dieser Saison schon fünf Siege feiern. Trotzdem war Marco Antwerpen schon direkt nach dem Spiel gegen Verl optimistisch: "Die Tendenz ist sichtbar und da wollen wir jetzt dran anknüpfen. Letzte Woche einen Punkt, den wir uns hart erkämpft haben, heute ein souveränes Auswärtsspiel. Und es sieht gerade so aus, als wenn wir in der Saison ankommen." Auch FCK-Sportchef Thomas Hengen sieht diesen Aufwärtstrend. Er fordert: "Ist ja klar, dass, wenn du mal eine Serie startest, du ganz anders und befreit aufspielen kannst. Am Wochenende kommt mit Osnabrück ein Brett, die stehen ja nicht umsonst da oben, wir müssen höllisch auf der Hut sein".

Gibt es nach 21 Monaten wieder zwei Siege in Folge?

Am Samstag ist es 651 Tage her, dass der FCK einen zweiten Sieg in Folge landen konnte. Im Dezember 2019, damals noch unter Trainer Boris Schommers. Für konstante Leistungen steht der Verein in den letzten Jahren definitiv nicht. Das zeigt auch der erneut verpatzte Saisonstart. Aber in den letzten beiden Partien stimmte die Einstellung, der Kampfgeist und gegen Verl zeigte die FCK-Mannschaft auch, was sie spielerisch abliefern kann. Gegen Osnabrück will sie genau so weitermachen. Trainer Marco Antwerpen reagiert, angesprochen auf den möglichen zweiten Sieg in Folge, sehr genervt: "War ja klar, dass die Frage jetzt kommt", sagt der Trainer im SWR-Gespräch. "Auswärts zuerst nicht gewonnen, lange keine Tore geschossen und jetzt kommt dann, dass wir lange nicht zwei Mal hintereinander gewonnen haben. Wir gehen es an, gegen einen sehr guten Gegner. Wir sind fokussiert darauf drei Punkte zu holen."