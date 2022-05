War die Antwerpen-Entlassung beim FCK alternativlos?

Trotz Erreichen der Relegationsspiele, trotz einer alles in allem erfolgreichen Saison musste Marco Antwerpen als Trainer beim 1.FC Kaiserslautern gehen. Die meisten Fans fragen sich warum? FCK-Experte Bernd Schmitt mit Erklärungsversuchen und einer klaren Meinung.

Der 1. FC Kaiserslautern schmeißt zehn Tage vor dem Saisonfinale, den zwei wichtigsten Spielen seit Jahren, seinen Erfolgstrainer Marco Antwerpen raus. Die Fanbase geht auf die Barrikaden, die sozialen Netzwerke explodieren, ganz Fußballdeutschland stockt der Atem und in Dresden, beim Relegationsgegner, lachen sie sich kaputt. Kein Mensch kann verstehen, was da grade passiert. Und einen Buhmann gibt es auch: Den FCK-Geschäftsführer Sport Thomas Hengen, den großen Antwerpen-Feind, der plötzlich das Böse verkörpert, der sich im internen Machtkampf durchgesetzt hat. Hört sich alles ziemlich einfach und nach simplem Drehbuch an. Ist es aber nicht.

Überrascht der Rauswurf wirklich?

Wer sich über den angeblich so überraschenden Rausschmiss von Marco Antwerpen wundert oder gar diskutiert, sollte folgende Tatsachen kennen: Antwerpen hatte für die nächste Drittliga-Saison beim 1. FC Kaiserslautern gar keinen Vertrag mehr. Und intern stand beim FCK schon lange fest, dass man den Vertrag auch nicht verlängern wird, es gab da gar keine ernsthaften Gespräche. Nur im Falle des Aufstieges in die 2. Liga hätte sich Antwerpens Vertrag automatisch verlängert. Vieles deutet aber daraufhin, dass er auch dann nicht mehr Trainer gewesen wäre.

In Kenntnis dieser Tatsache, und in Anbetracht des sportlichen Leistungseinbruches gegen mittelmäßige Gegner in den vergangenen drei Spielen, erfährt diese Trennung dann plötzlich doch eine Logik. Sie wird erklärbar, sie wird nachvollziehbar. Thomas Hengen muss man unterstellen, dass er nur eines im Sinn hat: Das Beste für den 1. FC Kaiserslautern. Und in dieser Überzeugung hat er gehandelt, um doch noch den Aufstieg zu schaffen. Und aus dieser Überzeugung und Verantwortung heraus hatte er auch schon längst den Nachfolger. Binnen eines Tages einen Trainer zu entlassen und den Nachfolger zu installieren, haben in den vergangen zwei Jahrzehnten nicht viele hingekriegt in Lautern.

Unverständnis bei den Fans

Die große Fan-Schar beim Pfälzer Traditionsverein ist entsetzt. Ihr Held, der endlich mal wieder Leben und Emotionen auf die Trainerbank brachte, der sich mit den Schiedsrichtern anlegte, der zusammen mit der Westkurve kämpfte, der sich von nichts und niemandem anmachen ließ: So einen hatten sie sich seit Jahren gewünscht.

Aber woran ist Antwerpen gescheitert? Immer wieder gab es Klagen über seine Umgangsformen innerhalb der Mannschaft, über sein Auftreten nach Außen, seine ständigen Provokationen von der Trainerbank aus, seine verweigerten Handschläge gegnerischer Trainer und Arroganzanfälle, die dem Image des 1. FC Kaiserslautern schlichtweg schadeten.

Verhältnis Hengen-Antwerpen war gestört

Zu Sportgeschäftsführer Thomas Hengen gab es null Wellenlänge. Die Nachwuchsförderung interessierte den Cheftrainer nicht. Es waren viele kleine Mosaiksteine, die zu der Erkenntnis führten, dass Antwerpen beim FCK keine Zukunft hat. Und das nicht nur bei Thomas Hengen allein. Erkenntnisse, die man in Braunschweig, als man Antwerpen als Zweiliga-Aufsteiger direkt entließ, oder beim damaligen Zweitligisten Würzburg, wo man ihn schon nach nur fünf Spielen wieder feuerte, offenbar auch hatte.

Antwerpen stand schon nach sieben Spieltagen mit fünf Punkten vor der Entlassung. Das 0:0 gegen Waldhof Mannheim nach zwei roten Karten gegen den FCK und einer aufopferungsvoll kämpfenden Mannschaft rettete ihn. Dann begann jene sensationelle Erfolgsserie, die die ganzen internen Probleme zur Seite schob, aber nie wirklich verdeckte, und erst recht nicht beseitigte. Auch im Erfolg schwelte es, und nach dem Absturz in den vergangen drei Spielen brach alles wieder auf.

War es nun richtig, Antwerpen gerade jetzt zu entlassen? Leute die nah dran sind, sagen: Es war alternativlos. Andere, die nah dran sind, sagen genau das Gegenteil. Es ist wie immer im Fußball: Nur der Erfolg heiligt alle Mittel!