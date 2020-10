1:1 hieß es im Südwest-Duell in der 3. Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Waldhof Mannheim. Obwohl beide Teams damit auch nach vier Spieltagen sieglos bleiben, herrschte in beiden Lagern nach der Partie mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten weitgehende Einigkeit und Zufriedenheit. SWR Sport hat die Reaktionen gesammelt.

"In der ersten Halbzeit war Mannheim klar besser, da waren wir gar nicht auf dem Platz. In der zweiten Halbzeit waren wir dann klar besser. So gesehen geht das Unentschieden in Ordnung", bilanzierte der neue FCK-Coach Jeff Saibene die turbulente Partie. Sein Mannheimer Pendant Patrick Glöckner sah es ähnlich: "Die erste Halbzeit war sehr, sehr gut von uns. Lautern wusste gar nicht, wie es uns verteidigen soll. In der zweiten Halbzeit hat der FCK dann aber viel Druck entwickelt, uns in die Defensive gedrängt und daher geht das Ergebnis am Ende auch völlig in Ordnung."

Kuriose "Unentschieden-Serie" des SVW

Joseph Boyamba hatte den SVW vor 6.500 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion bereits in der 7. Minute in Führung geschossen, Marlon Ritter gelang der vielumjubelte Ausgleich (77.). Während Mannheim kurioserweise nun vier Remis in vier Spielen aufweist, stehen die Roten Teufel mit nur zwei Punkten aus vier Spielen auf Abstiegsplatz 19.

Diese "Unentschieden-Serie" wollte Coach Glöckner nicht überbewerten. "Man muss immer wissen, wo man herkommt. Wir haben gegen vier Top-Mannschaften gespielt, haben vier Mal nicht verloren und hatten vier Mal die Möglichkeit, zu gewinnen."

Saibene hadert mit dem frühen Gegentor

Saibene, der vor Wochenfrist den beurlaubten Boris Schommers als FCK-Coach abgelöst hatte, haderte insbesondere mit dem frühen Gegentor und der Leistung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten. "Wir spielen zuhause, es ist ein Derby, auf das man sich seit Wochen freut, die Zuschauer sind da. Man erwartet Leidenschaft und Wille - und dann passiert so etwas. Das müssen wir intern aufarbeiten. Das geht so nicht, das können wir uns nicht erlauben", kritisierte der Luxemburger.

Boyamba: "Hätten den Sack zumachen müssen"

Auf Spielerseite gab es nach der Partie gemischte Gefühle. "Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein", sagte Gäste-Torschütze Boyamba: "Wir hätten den Sack in der ersten Halbzeit zumachen müssen. Das haben wir nicht gemacht und wurden dafür relativ spät bestraft."

Ritter, der den Ausgleich für den FCK geschossen hatte, zog ein ähnliches Fazit: "Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir sind nicht so ins Spiel gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir haben zurückgefunden und hatten dann das Spiel bis zur 90. Minute unter Kontrolle. Es war auf jeden Fall verdient, dass wir noch den Punkt geholt haben."

Sickinger: "Das war schlafmützig"

Sein Teamkollege Carlo Sickinger bemängelte, dass "wir wieder früh in Rückstand geraten sind - wie schon in den letzten beiden Spielen auch. Das war schlafmützig. So kannst du im Derby nicht antreten".

Die Pausenansprache von Coach Saibene hätte es in sich gehabt, so der Abwehrspieler weiter: "Wir sind dann mit einem komplett anderen Gesicht rausgekommen und haben direkt Gas gegeben." Der Punkt sei am Ende verdient gewesen, so Sickinger, der auch voraus blickte: "Das nächste mal müssen wir über 90 Minuten Gas geben - und nicht wieder einem Rückstand hinterherlaufen."